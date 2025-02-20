台澳農業合作會議 徐佑典籲澳支持台灣加入CPTPP

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（中央社記者楊淳卉20日專電）台灣與澳洲農業部19日於布里斯本舉行「台澳農業合作會議」，駐澳代表徐佑典呼籲澳洲政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為澳洲農業與區域經貿整合帶來實質利益。

農業部代表團19日赴布里斯本出席由澳洲農業、漁業林業部主辦之「第19屆台澳農業合作會議」，雙方就農業優先政策、協商市場進入產品，以及延續因應氣候變遷之農業技術合作進行交流。

本屆會議更納入原住民政策、農用無人機及AI自動化應用議題，並針對貿易、出口、政府農業研究、農產業研發基金及商業鏈結願景，分享雙方制度差異。

徐佑典於開幕式視訊致詞表示，台灣是澳洲10大貿易夥伴之一，2024年排名澳洲第6大出口市場及第8大雙邊貿易夥伴，台澳在農業領域合作關係深厚且持續發展，去年台灣自澳洲進口優質農產品總額超過12.4億澳元（約新台幣263億元），產品涵蓋乳製品、龍蝦、穀物與冷凍牛肉等多元品項，尤其是冷凍牛肉進口額相較2023年成長近30%，且需求持續攀升。

徐佑典指出，台澳至今未能簽署雙邊自由貿易協定，導致出口至台灣的澳洲農產品，如水果與蔬菜仍需繳納7.5%關稅，乳製品關稅更高達30%。

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他呼籲，澳洲今擔任CPTPP輪值主席國，是深化台澳經貿合作關鍵時刻，盼澳方支持台灣加入CPTPP，不僅可為澳洲農業及其他產業帶來實質經濟利益，也將進一步強化區域經貿整合。

另台灣農業創新公司也參加「2025農業食品科技創新高峰會議」（EvokAG），其中聯發生物科技公司並受邀參加國際簡報發表會，與其他8國11家分享其科研成果。（編輯：唐佩君）1140220