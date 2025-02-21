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盧秀燕2月底將訪日 避談是否角逐2028年大選

2025/2/21 13:24
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（中央社東京21日綜合外電報導）台中市長盧秀燕接受「日本經濟新聞」訪問時表示，計劃本月訪問日本，與地方政府、企業相關等人士舉行會談。這是她2018年就任台中市長之後首度造訪日本。

「日本經濟新聞」指出，盧秀燕被視為國民黨內下一屆總統選舉熱門人選，此行似乎有意放眼未來，在日本拓展人脈。

盧秀燕昨天接受「日本經濟新聞」訪問時表示，「日本是台灣最重要的夥伴，一直盼望訪問日本」，行程包含造訪東京、名古屋等地。

被問及參選2028年總統大選的可能性時，盧秀燕並未正面回應，僅稱「被賦予期待，我很感謝。這個期待代表大家關心台灣的未來」。她也表示，「目前專注於擔任市長到2026年任期結束，現階段尚未考慮」。

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國民黨主席今年下半年將改選。對此，盧秀燕表示，「目前還在思考中」。

「日本經濟新聞」報導，盧秀燕提出「全球外交」，她說，「台灣的主權沒有爭論的餘地，絕不能成為哪裡的附庸」。報導指出，這似乎顯示出她對美國與中國都保持一定距離的立場。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140221

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