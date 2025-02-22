川普重返白宮滿月 台灣對美擴大投資列政績

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國總統川普重返執政滿月，白宮再度於官網宣示「美國回來了」，川普要開始大展身手，並附上落落長的內政外交政績；其中「保護美國勞工及促進經濟成長」項下，提到台灣承諾擴大對美投資。

白宮網站昨天公布川普（Donald Trump）滿月的部分政績，類別涵蓋國土安全、保護美國勞工及促進經濟成長、降低生活成本、重建美國實力及釋放美國能源等。

「保護美國勞工及促進經濟成長」除了提到韓國電子巨頭三星電子公司和樂金電子公司（LG Electronics）正考慮將部分產線從墨西哥廠轉移至美國廠外，也提到台灣宣布擴大對美投資與採購。

總統賴清德14日表示，將全面盤點台美貿易合作機會，並強化台灣企業對美投資的輔導與鼓勵，促進雙邊貿易平衡。

根據美國國務院網站，台灣是美國第7大貿易夥伴，美國則是台灣第2大貿易夥伴。美國對台灣的商品及服務出口，至少為美國支撐20萬個就業機會。

國務院指出，自2009年以來，台灣對美國的外來直接投資（FDI）大增，主要集中在半導體、製造業和批發貿易，總額於2023年達到215億美元（約新台幣7049億元）。截至2021年，台灣對美FDI為美國創造約2萬個就業機會，也促成24億美元的美國出口。

「重建美國實力」方面，日本首相石破茂承諾將日本對美投資增加到1兆美元，並從阿拉斯加進口「歷史性」數量的液化天然氣入列。

白宮也提到美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）訪巴拿馬後，巴拿馬宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」，以及川普下令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America）、退出世界衛生組織（WHO）等。

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國土安全項目則納入對中國進口商品加徵10%的關稅，以阻止非法移民及致命的類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入。美國長期指控中國對芬太尼買賣視而不見，導致芬太尼每年在美國國內造成數萬人喪生。

「華爾街日報」日前引述美國官員的說法報導，中國地下金融業者以低廉佣金，為墨西哥芬太尼毒梟洗錢。中國則否認應該美國芬太尼氾濫負責。（編輯：陳慧萍）1140222