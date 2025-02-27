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首頁 / 政治

駐斯洛伐克代表演講 強調台灣為中東歐可信賴夥伴

2025/2/27 16:37（2/27 17:01 更新）
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駐斯洛伐克代表李南陽26日應邀前往斯洛伐克最高學府卡梅尼亞斯大學的「台灣講座研究中心」，以「台灣為中東歐可信賴的夥伴」為題發表演講，並與該校師生合影。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年2月27日
駐斯洛伐克代表李南陽26日應邀前往斯洛伐克最高學府卡梅尼亞斯大學的「台灣講座研究中心」，以「台灣為中東歐可信賴的夥伴」為題發表演講，並與該校師生合影。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年2月27日
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（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）駐斯洛伐克代表李南陽26日應邀前往斯洛伐克卡梅尼亞斯大學「台灣講座研究中心」，以「台灣為中東歐可信賴的夥伴」為題發表演講。李南陽強調，台灣是中東歐國家值得信賴的夥伴，期待深化與斯洛伐克各領域合作。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽26日在斯洛伐克最高學府卡梅尼亞斯大學（Comenius University）的台灣講座研究中心（Taiwan Studies Center），向與會師生深入介紹台灣與歐盟關係、台灣與斯洛伐克合作現況、兩岸關係現狀，以及美國新任總統上任後對國際局勢的影響。

談及台灣的國際參與，李南陽指出，中國曲解聯合國第2758號決議文內涵，事實上該決議並未排除台灣國際參與。台灣作為國際社會的一分子，有權利參與國際社會，並做出具體貢獻。

此外，李南陽鼓勵斯洛伐克青年學子，申請台灣政府提供的各類獎學金計畫與青年度假打工等計畫，親身體驗台灣的高等教育環境與多元文化。

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卡梅尼亞斯大學師生就台斯經貿、科技與文化合作等議題踴躍提問，展現對台灣的關注與興趣。李南陽也分享台灣的發展經驗，加深雙方的理解與連結。

在台斯雙方積極推動下，台灣講座研究中心在斯洛伐克最具聲望的高等學府─卡梅尼亞斯大學成立，外交部政務次長吳志中去年11月親自出席揭牌典禮。（編輯：陳承功）1140227

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