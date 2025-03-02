戶政跨機關通報一站服務 12年逾2228萬人次使用

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（中央社記者高華謙台北2日電）內政部說，自民國102年開辦「戶政跨機關通報」服務，只要民眾到戶政事務所辦理戶籍登記，可併同申請戶籍資料異動跨機關通報更新，已累計超過2228萬人次使用，大幅減少民眾往返奔波時間。

內政部今天透過新聞稿表示，自102年開辦「戶政跨機關通報」服務，只要民眾到戶政事務所辦理改名、遷徙等戶籍登記時，即可併同申請戶籍資料異動跨機關通報，系統將直接通知稅務、監理、地政、台水、北水、台電、勞保及健保等相關機關進行資料更新，具體實現「資料多跑、民眾少跑」單一窗口、為民服務目標。

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內政部提醒，「戶政跨機關通報」服務必須由民眾主動申請後才進行通報，戶政事務所不會主動通知或將資料提供其他機關，請民眾小心詐騙集團假借機關名義行騙，遇有可疑狀況請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線求證。

內政部補充，民眾在戶政事務所臨櫃辦理戶籍登記事項時，如果沒有同時申請跨機關通報服務，也可以利用內政部戶政司全球資訊網，透過自然人憑證或行動自然人憑證線上申辦。（編輯：蘇志宗）1140302