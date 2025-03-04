台積電千億美元投資 林右昌：正面角度看待

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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨秘書長林右昌今天對台積電規劃對美國增加1000億美元投資一事表示，台灣必須要跟全世界科技領先的國家站在一起，這部分可以從一個正面、全球布局的角度看待它。

林右昌、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，他們接受媒體聯訪時都針對台積電規劃對美投資1000億美元的報導表達意見。

林右昌表示，台積電是台灣之光、台灣護國神山，但台積電不止是一家台灣的公司，也是全球化的公司，台積電進行強化和民主自由世界的聯結跟投資，一定在其整個全球佈局的一個戰略之中。

他表示，有看到台積電規劃要到美國投資1000億美元的新聞，其實，台灣這幾年來對於美國的投資持續增加，美國已經變成是台灣最大的一個投資國，台灣的經濟及科技發展，最重要的是在於未來的AI相關領域，因此，台灣必須要跟全世界科技領先的國家能夠站在一起。

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他表示，這部分可以從正面、全球布局的一個角度來看待，而台灣也必須要面對全球的挑戰，積極的應變跟應對，執政黨也正在全力努力當中。

蘇巧慧表示，台積電是台灣的護國神山，美國也是重要經濟貿易的戰略夥伴，希望加深台灣和美國間的合作，只要是戰略目標一致，雙方能夠互惠「我們當然也是樂見這樣的方向」。（編輯：方沛清）1140304

新北市議會民進黨團第4屆第3任黨團幹部交接典禮4日在新北市議會舉行，2026縣市長選戰黨內熱門人選民進黨秘書長林右昌（前左）與民進黨立委蘇巧慧（前右）同場出席，兩人互動引關注。中央社記者王騰毅攝 114年3月4日