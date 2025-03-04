王金平：台積電成半屏山 團結讓生技業成新護國神山

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元，前立法院長王金平今天表示，台積電這座護國神山變成了「半屏山」，因應變局，朝野應放棄對立，團結官民力量，讓生物科技產業成為台灣新的護國神山。

王金平今天出席生物科技業者舉辦的「休斯品牌亮相暨新品發表記者會」時，對台積電加碼投資美國後可能對台灣的影響發表看法。他表示，就在今天，大家的護國神山即將變成半屏山，為因應產業新變局，應該建立新的護國神山，而生物科技最有條件成為新護國神山。

王金平呼籲，執政黨及在野黨放棄對立，大家團結政府與民間的力量，共同來完成新的護國神山。時間不會等大家，最多只有4年可待努力。

王金平指出，過去多年來他一直很積極地在推動台灣生技產業的發展，在當前全球健康市場競爭激烈的情況下，台灣的保健食品產業能夠嶄露頭角，絕非偶然。這背後，不僅依賴企業界對創新與品質的不懈追求，更有賴於國家品質認證體系，如SNQ國家品質標章的支持。

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王金平強調，從國家層面來看，保健食品產業是大健康產業的重要支柱之一，也是國家經濟與社會發展不可忽視的關鍵領域。在全球健康意識不斷提升的今天，所面臨的不僅是市場需求的增長，更是一場有關品質與信任的挑戰。

王金平認為，相信台灣的大健康產業還有巨大的成長空間。無論是智慧醫療、基因科技，還是健康管理與再生醫學，這些領域都蘊藏著無限的可能。而大家的責任是攜手企業界、學術界與政府力量，為台灣的健康產業打造一個更具競爭力的未來。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1140304