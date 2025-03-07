訪港團員被捕 傅崐萁：林佳龍洩個資應下台

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）新光兆豐休閒農場陳姓業者2月18日與花蓮縣政府赴香港參加旅展，入境遭警拘捕。國民黨團總召傅崐萁今天表示，當初花蓮縣府請陸委會援救陳女，陸委會說要保密，結果外交部長林佳龍不思解救還外洩個資拿來攻擊，沒資格當部長，應立刻下台。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，傅崐萁不反求諸己，反而譴責林佳龍，根本是畫錯重點、搞錯對象，因為人是傅崐萁帶出去的，就應該確保同團的人平安回到台灣，不要甩鍋給行政部門，這樣只會引起人民更大的怒火。

外交部長林佳龍日前接受媒體專訪時提到，傅崐萁訪問香港自稱代表中央政府，同團其中一人在香港被逮捕，如果傅崐萁真的代表政府，怎沒出手相救。媒體進一步報導，同團陳姓女子入境香港時，被港警帶走，遭關押至今；陳姓女子被控25年前在香港涉犯洗錢。

傅崐萁今天在立法院受訪表示，花蓮縣政府去年12月12日推動花蓮香港直航，一週4航班，去年12月到香港行銷，今年參加2月2在香港舉行的觀光博覽會，都是應香港旅行社的要求。

傅崐萁指出，不論是去年還是今年，前往香港行銷花蓮觀光，都已經向內政部、陸委會報備。民進黨立委、側翼再三攻擊，立委去香港叫做「共匪立委」或是中共同路人，民進黨心裡完全沒有人民。

傅崐萁表示，要去香港行銷是自力救濟，為觀光、為人民生計被打成中共同路人，對很多無恥的污衊深表遺憾。這次赴港宣傳是自費參加，團長不是他，也不是團員，他是去協助的人，拜託民進黨、林佳龍以及所有府會官員、民進黨立委、側翼，勿不斷妖魔化到香港行銷觀光。

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傅崐萁指出，最重要的是台灣民眾在國外受難，這位陳女只是因為25年前的舊案，該女在花蓮服務20年。陳女被扣的第2天一大早，花蓮縣府就告訴陸委會，請陸委會援救，但陸委會說這事情要保密，非常遺憾陸委會要求保密，卻由林佳龍洩漏個資，質疑林佳龍還適任外交部長嗎。

傅崐萁表示，民眾在外蒙難，林佳龍不思如何解救，卻對中央政府要求保密的事情，當側翼攻擊，林佳龍不只可恥，根本沒有資格當國家的部長，應該立刻下台。當大家在援救陳女，民進黨卻是背後插刀，讓雙方協商現在無法推動，民進黨要負最大責任，無能無恥。（編輯：蘇志宗）1140307