政院打詐中心：投資詐騙案近3個月平均下降48%

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（中央社記者高華謙台北10日電）行政院打詐指揮中心今天說，自去年12月至今，詐騙犯罪案件呈現持續下降趨勢，投資相關案件由每天平均186件下降至90件，平均下降達48%；非投資相關案件，由每天平均314件下降至250件，平均下降達20%。

行政院打詐指揮中心透過新聞稿表示，根據內政部警政署165打詐儀錶板數據，自民國113年12月至今，就報案件數90天統計趨勢分析，整體投資與非投資相關案件已開始呈下降趨勢，顯示政府持續強化各項打詐措施已逐漸產生成效。

打詐指揮中心說，為防制詐欺案，政府今年持續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，精進識詐策略，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導及建立青少年法治教育觀念，擴大多元管道宣導，例如推動美容美髮業識詐宣導，建構公私協力合作機制，以有效提高民眾識認詐騙手法的意識與知能。

打詐指揮中心表示，為因應詐欺集團犯罪模式不斷轉型，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略，數發部依詐欺犯罪危害防制條例公告納管Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram及TikTok等4家業者共6個經營平台，要求業者配合下架詐騙廣告或詐騙訊息。

打詐指揮中心說，另也開發「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾即時查詢及通報疑似詐騙訊息管道，利用AI對可疑廣告進行分流判斷，做預防性下架處理。

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打詐指揮中心表示，為遏止人頭門號，國家通訊傳播委員會（NCC）要求電信事業介接警政署165資料庫，輔助核對用戶資料，防止電信門號遭詐騙集團濫用；金管會配合洗錢防制法修正，納管虛擬資產服務業者及個人幣商，對非法業者課予刑責，並結合銀行以AI及機器學習方式發展防詐模型，透過AI科技、數位監控來進行智能防詐；法務部運用科技查緝詐欺犯罪，提升偵查效率。

打詐指揮中心說，目前雖仍處詐騙案件高發階段，政府續強化打詐行動，使全國詐騙案件開始呈下降趨勢，顯示「不打更詐，越詐越打」策略有效，若無政府強力攔阻及查緝，詐騙犯罪案件恐會更多。（編輯：謝佳珍）1140310