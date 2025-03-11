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卓榮泰：減碳優先 期待與新核能技術開發者保持對話

2025/3/11 10:14（3/11 10:51 更新）
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立法院11日起處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。行政院長卓榮泰（圖）到立法院報告備詢，針對AIT願與台灣政府討論核能技術，他受訪表示，若有新的核能技術，確保核安、核廢料無虞、社會有共識，我們當然願意跟世界做合作。中央社記者郭日曉攝 114年3月11日
立法院11日起處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。行政院長卓榮泰（圖）到立法院報告備詢，針對AIT願與台灣政府討論核能技術，他受訪表示，若有新的核能技術，確保核安、核廢料無虞、社會有共識，我們當然願意跟世界做合作。中央社記者郭日曉攝 114年3月11日
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（中央社記者王揚宇台北11日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言稱美國可以作為台灣可靠的能源來源，外界關注台灣是否考慮美國核能。行政院長卓榮泰今天受訪說，目前的戰略是以減碳為優先、淨零為目標，全力發展多元綠能、將燃煤機組盡速轉換為燃氣機組。

卓榮泰也表示，關於新的核能技術，期待與全世界各先進技術擁有者或開發者，能保持更多的機動性且主動性地各種對話、研究及合作，也不排除在核能安全跟社會有共識下，且對於核廢料的處理有進到另一個不會讓後人有所疑慮的狀況，「對於新核能我們採取這個態度」。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓榮泰會前受訪，針對美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）稱美國可以作為台灣可靠的能源來源，包括核能，試問台灣是否考慮美國核能等議題，作相關說明。

卓榮泰說，台灣跟包括美國在內的民主同盟國家，都一直扮演著互相信賴、可靠的盟友，在經貿、各種文化跟外交交流上，都善盡責任與義務。

卓榮泰表示，台灣是一個能源需要靠外在力量的國家，而台灣全力發展多元的綠能，也把國內現在還有的燃煤機組，盡速將其轉換為燃氣機組，降低各種碳排量，因此新的想法與戰略是以減碳為優先、淨零為目標。

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卓榮泰指出，至於核能的問題，在傳統核能部分，因為核子反應器設施管制法規定，今年5月17日核三廠二號機組將進入除役的時間，會在法律規定下進行必要的程序，他也知道現在立法院有在修法，但還沒有到最後的程度。

卓榮泰表示，謝謝世界各國對台灣的重視，對於台灣的產業，政府有責任，且台灣對全世界都有責任，因為台灣是重要的產業鏈供應國且有關鍵領先技術，因此不容許在能源政策上發生問題，而台灣朝穩定供電、充裕供電的路上在走，當中如果有新技術，當然願意跟世界作合作。（編輯：蘇龍麒）1140311

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