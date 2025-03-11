加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/269
首頁 / 政治

民進黨：請盧秀燕約束台中藍委 支持行政院覆議

2025/3/11 11:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）立法院將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨今天說，台中市長盧秀燕抱怨中央沒給錢，她的子弟兵、國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，卻配合國民黨團總召傅崐萁在立法院大砍預算，請盧秀燕約束台中藍委，支持行政院覆議。

民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷上午召開「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會。

戴瑋姍指出，日前盧秀燕與民眾黨主席黃國昌會面，指控台中市有3項重大建設「中央一毛錢都沒給」，又抱怨台中沒有美術館、也無像樣的圖書館，但盧秀燕這種「有事中央扛」跳針行徑，似乎刻意忘記台中羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪3位立委，配合傅崐萁在立法院大幅凍刪預算，連帶影響中央對地方政府的各項經費補助，其中包含盧秀燕最在意美術館的文化預算。

戴瑋姍說，中央對台中照顧，盧秀燕視而不見，早先就有國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館；還有在盧秀燕市長任內為台中打造了全國唯一的漫博館；中央原本規劃台中州廳設「國美二館」，盧秀燕上任全推翻，台中本來有2座國立美術館的機會，被盧秀燕毀掉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓冠廷表示，盧秀燕領導的台中市政府荒腔走板，市府高層頻頻出包，盧秀燕每遇到問題就急切割，任內毫無建樹只會發民調的形象早已深植人心。

卓冠廷表示，請盧秀燕要求羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等3位子弟兵，支持行政院提出的覆議案，顧好台中預算，也請盧秀燕好好專心市政，別再只想著藍白合以及自己的政治未來。（編輯：蘇龍麒）1140311

#財劃法
#黃健豪
#戴瑋姍
#民進黨
#立法院
#卓冠廷
#盧秀燕
#羅廷瑋
#廖偉翔
#總預算
盧秀燕
中市加拿大英文教師 獲首張外籍人士敬老愛心卡台中又有酒駕致死 盧秀燕痛心盼司法重辦嚴懲
羅廷瑋
遭點名施壓醫院耍官威 國民黨立委羅廷瑋反批胡亂造謠罷免吳沛憶案一階補件 中台灣藍委罷免推進二階連署
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰盼總預算等覆議案能重新審視 政府有必要說明
23
更多編輯台推薦新聞：