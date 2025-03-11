民進黨：請盧秀燕約束台中藍委 支持行政院覆議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）立法院將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨今天說，台中市長盧秀燕抱怨中央沒給錢，她的子弟兵、國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，卻配合國民黨團總召傅崐萁在立法院大砍預算，請盧秀燕約束台中藍委，支持行政院覆議。

民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷上午召開「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會。

戴瑋姍指出，日前盧秀燕與民眾黨主席黃國昌會面，指控台中市有3項重大建設「中央一毛錢都沒給」，又抱怨台中沒有美術館、也無像樣的圖書館，但盧秀燕這種「有事中央扛」跳針行徑，似乎刻意忘記台中羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪3位立委，配合傅崐萁在立法院大幅凍刪預算，連帶影響中央對地方政府的各項經費補助，其中包含盧秀燕最在意美術館的文化預算。

戴瑋姍說，中央對台中照顧，盧秀燕視而不見，早先就有國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館；還有在盧秀燕市長任內為台中打造了全國唯一的漫博館；中央原本規劃台中州廳設「國美二館」，盧秀燕上任全推翻，台中本來有2座國立美術館的機會，被盧秀燕毀掉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓冠廷表示，盧秀燕領導的台中市政府荒腔走板，市府高層頻頻出包，盧秀燕每遇到問題就急切割，任內毫無建樹只會發民調的形象早已深植人心。

卓冠廷表示，請盧秀燕要求羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等3位子弟兵，支持行政院提出的覆議案，顧好台中預算，也請盧秀燕好好專心市政，別再只想著藍白合以及自己的政治未來。（編輯：蘇龍麒）1140311