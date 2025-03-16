蕭副總統頒普仁獎 勉勵學子品德是一切根本

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（中央社記者高華謙台北16日電）副總統蕭美琴今天出席靈鷲山普仁獎頒獎典禮時說，品德是一切的根本，人生是不斷學習的過程，請大家相信自己，每個夢想透過努力跟堅持都有實現的可能。

根據靈鷲山普仁獎網站，普仁獎旨在鼓勵國中、國小在學學生，在家境清寒等困難的環境中，仍抱持正面、積極、樂觀進取的精神，努力用功學習，積極奮發向上，足為同儕學習模範。

蕭副總統今天出席靈鷲山普仁獎第15屆全國獎頒獎典禮致詞時表示，教育能翻轉人生，也能幫助下一個世代面對未來，她要肯定靈鷲山慈善基金會以獎勵品格為宗旨所設立的「普仁獎」，鼓勵面對人生困境依舊堅持目標和保持良好品格的「小太陽」們。

副總統說，品德是一切的根本，她昨天晚上特別看「小太陽」們的故事，覺得非常感動，每個人都有不一樣的人生際遇，也面臨不同挑戰，但正向、責任感與紀律，以及對朋友、家人甚至師長感恩的態度，讓大家成為獨一無二、令人敬佩的典範，每個人都有值得她學習的地方。

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副總統指出，人生是一個不斷學習的過程，在碰到困難想放棄時，有人給予鼓勵或是微笑、相互加油十分重要，相信每位小太陽都已找到克服困難的自信，也請大家相信自己，每個夢想透過努力跟堅持都有實現的可能。

蕭副總統表示，感謝老師、參與普仁獎評選的相關人員以及教育體系人員，在小太陽們身邊給予鼓勵，讓他們的生命得以感動更多人，帶給台灣社會更多溫暖和正能量，期許每位小太陽建立自信並肯定自我價值，繼續感動和影響更多人，讓社會更美麗、世界更美好。（編輯：林克倫）1140316