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首頁 / 政治

藍提反戒嚴反廢死公投 王鴻薇：3/21院會列討論案

2025/3/18 13:58
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（中央社記者王揚宇台北18日電）國民黨宣布將推出反戒嚴、反廢死公投。立法院程序委員會今天開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇受訪說，關於這2項公投案，會在21日的院會提案，列為討論案。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投。國民黨團人士指出，反廢死與反戒嚴等公民複決案預計18日送立法院程序委員會處理，相關主文內容是否會再修改，黨團會再討論。

立法院程序委員會今天開會，排定21日至25日院會議程時，國民黨團提案，希望提報院會處理，後經藍白挾人數優勢，表決通過。

針對為何不確定院會議程，王鴻薇會後接受媒體訪問表示，目前仍在總質詢階段，無法就討論案（討論事項）進行討論，因此才以議程不確定，在21日院會處理這2大公投案。

王鴻薇接著指出，會在21日的院會將這2案列為討論案，民進黨立委可能會反對，就需要用表決方式處理，國民黨團先前有跟台灣民眾黨立委預告與討論，也獲得支持，因此預計可以通過，但通過後還是會進入1個月的協商冷凍期，進行協商。

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國民黨擬推出反戒嚴公投，公投提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

至於在反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。（編輯：翟思嘉）1140318

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