人事長：擬增公務員身心調適假 有薪且不用附證明

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（中央社記者高華謙台北20日電）政府擬增列公務員身心調適假。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，目前規劃在7天事假內挪3天當身心調適假，不僅有薪水、不影響考績也不用檢附證明，人事總處3月17日已簽給考試院，考試院將會同行政院訂定。

總統賴清德設置健康台灣推動委員會，推動強化心理健康韌性，擬在公務人員請假規則中增列公務人員身心調適假。

立法院司法及法制委員會今天邀請蘇俊榮列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄與國民黨立委楊瓊瓔都關心身心調適假適用範圍等規劃細節。蘇俊榮說，3月17日已把身心調適假簽出去給考試院，基本上會在7天事假內挪3天當身心調適假，不僅有薪水、不影響考績、也不用檢附證明，且服務機關不能拒絕，不能做出不利處分。

蘇俊榮告訴中央社記者，因公務人員請假規則的主管機關是銓敘部，目前已將身心調適假的規劃方向函請考試院會同行政院訂定。

此外，國民黨立委吳宗憲質詢，行政院設置「職場霸凌案件通報平台」，卻要求公務員具名檢舉，引發公務員擔心身分被洩漏。

人事總處綜規處長陳月春答詢指出，平台收到案件後，由各機關指定收件窗口做後續處理，相關處理作業有要求機關依保密原則做調查，機關處理完也要到平台通報案件是否成立與懲處結果等。

吳宗憲追問，能否在結案後，再詢問當事人相關資料是否有被流出，以確保平台機制的保密性

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蘇俊榮說，看看能否設計在結案後，讓當事人填寫案件滿意度等。

此外，民眾黨立委黃國昌質詢，蘇俊榮答應去年底要把軍公教人員調薪法制化相關修法草案送到立法院，結果至今沒送來。蘇俊榮表示，去年12月6日已簽呈，行政院12月7日有召開會議審查，現在等行政院排入行政院會的議程討論，再送到立法院會審議。（編輯：蘇龍麒）1140320