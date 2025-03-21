開罰柯文哲助攻檢方？監院：柯爸逝世延後例會討論

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（中央社記者賴于榛台北21日電）監察院在前民眾黨主席柯文哲首次開庭前一天公布政治獻金查核結果，遭民眾黨批評助攻北檢。監察院今天提出5大澄清指，廉政委員會固定於每月第3週的星期三召開，柯文哲案原預計在2月19日例會討論，但逢柯文哲父親逝世，才延至3月例會，是人道考量。

監察院19日指出，經查核柯文哲在2024年總統選舉期間的政治獻金專戶收支情形，認定違反政治獻金法，裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。由於柯文哲案在20日首次開庭，遭民眾黨質疑助攻北檢。

監察院今天對相關謠言提出5大澄清，關於助攻檢方說法，監院表示，外界揣測並非事實，主因廉政委員會固定於每月第3週的星期三召開，柯文哲案原預計在2月19日廉政委員會的例會討論，但逢柯文哲父親逝世，才延至3月例會，是人道考量。

對於外界批評只查柯文哲，不敢查總統賴清德的說法，監院指出，查核總統及立委擬參選人政治獻金會計報告書，過往都是在選舉結束的次年辦理，但「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書」在去年7月公開在政治獻金公開查閱平台後，就接續收到多件檢舉案，且民眾黨去年8月也發布新聞稿，具體承認所申報的政治獻金支出逾900萬元，確如尼奧公司及時樂公司指控不存在的事實。

監院說，因此才會提前在去年8月查核會計報告書，並依法裁處，至於去年其他各組總統副總統、113年立法委員選舉擬參選人申報的會計報告書，循例於今年4月提出查核計畫，並於廉政委員會審議後派案查核。

另監院也被指不讓柯文哲更改、補正申報，監院說，依據政治獻金查核準則，啟動查核後，就不容申報人於查核程序開始後再以誤繕、誤植、漏列、錯登、疏誤、重複列報為由，申請更正，因此難同意柯文哲代理人所稱漏報、短報請求更正等。

監院也說，總統擬參選人柯文哲之政治獻金會計報告書在去年4月8日經監院退回後，遲至同年7月3日始完成更正申報，也早給予寬限近3個月。

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至於競選小物究竟是商業行為還是政治獻金，監院強調，民國107年，柯文哲競選台北市市長時，尚能看到柯文哲誠實申報販售競選小物的政治獻金申報，其差別在於是否願意遵法奉行。

監院今年預算遭大幅刪減，裁罰柯文哲也被指是為自救，監院則說，裁處之罰鍰及沒入，都是「歲入」，監院依法悉數繳交國庫，請外界勿混淆，或是藉機以監院業務費遭受違憲刪除的窘境而嘲諷奚落。（編輯：翟思嘉）1140321