綠委高雄宣講不見身影 林岱樺：3/29都會同台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑接連舉辦「挺台灣」宣講活動，但均不見同黨立委林岱樺出席，引發聯想。林岱樺今天回應，29日都會同台宣講，現在起暖身很正常。

針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人接連舉辦「挺台灣」宣講活動，不少同黨立委共同出席呼籲民眾罷免不適任立委，但未林岱樺身影，引發外界想像。

林岱樺曾私下表示自己沒有收到宣講邀約。今天再度回應表示，如果被邀請，都會儘量出席。29日委員們都會同台宣講，大家現在就開始暖身活動很正常。

賴瑞隆今天受訪表示，未廣邀所有立委，但之前新書發表會有邀請林岱樺，只是林岱樺有事未能出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴瑞隆今天舉辦「挺台灣」宣講活動，邱議瑩出席致詞表示，自己在高雄辦第一場宣講，昨天是許智傑在旗山舉辦，今天則是賴瑞隆在三民區，大家一棒接一棒到高雄各地宣講，讓市民了解台灣政局現況。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺等多人角逐，彼此互動也受關注。邱議瑩今天上午到高雄知名眷村果貿市場掃街，賴瑞隆則前往林園市場掃街及宣講，爭取民眾支持。（編輯：李淑華）1140323