北捷沿線5大公辦都更案 招商投資估逾195億

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（中央社記者高華謙台北24日電）國家住都中心今天說，今年將沿台北捷運南京復興站、市政府站、後山埤站、植物園站推出5件公辦都更招商案，總面積超過2.2公頃，預計吸引投資金額超過新台幣195億元，將於今年第3季起陸續公告，若順利決標，最快6年蓋好。

國家住都中心今天舉辦「2025公辦都市更新招商發布會」，包括國家住都中心董事長花敬群、綜合業務部主任林啟賢、副主任洪雙臨等人出席。

花敬群表示，目前推出公辦都更案的縣市以台北市為主，相信明年高雄應可以推出好幾案，另包括新竹縣或花蓮縣災後重建也都有案件執行推動中，希望在國家住都中心帶動下，讓台灣都更呈現出更新的視野與高度，都更不會只是拆房、蓋房，而是城鄉環境重新整理建設。

洪雙臨說明，今年推出「南京龍江案」、「中山長春案」、「台電後山埤案」、「信義雅祥案」與「中正永昌案」5件公辦都更招商案，除了導入借助民間經驗加速前期整合效率推出的「整合達人合作計畫」，及配合國防部退舍管理政策、活化舊有營舍的「安居專案」2大創新機制，提升公辦都市更新量能與效率。

洪雙臨說，位於南京復興站西北側的「南京龍江案」與「中山長春案」將進行整體規劃、分案招商，投資金額共78億元，並以「打造充滿咖啡香氣的城市綠廊」為核心設計街區，除了規劃一般住宅、社會住宅與區民活動中心，也串連龍江街東西兩側4個鄰里公園，提高南京復興站周邊綠覆率。

洪雙臨表示，「台電後山埤案」由國家住都中心與台電公司合作，此案位於南港區捷運後山埤站3號出口旁，預計投資金額為68億元，並規劃為全齡適居好宅，設置社區式長照機構，引入幼教、照護等全齡服務商業設施。

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洪雙臨說，「信義雅祥案」步行至捷運市府站約500公尺，預計投資金額約29億元；「中正永昌案」位於古亭國中旁，步行至捷運萬大線植物園站約800公尺，預計投資金額約20億元。

國家住都中心表示，積極提升公辦都更量能，已完成14案招商，今年度再推出5案招商，投資金額累計將突破1000億元，各基地詳細招商資訊將於第3季起陸續公告。（編輯：翟思嘉）1140324