小黨與民團籲增加國定假日 彰顯社會進步價值

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（中央社記者林敬殷台北26日電）立法院內政委員會今天審查國定假日法，國內多個小黨與民間團體今天在立法院前舉行記者會，呼籲增加國定假日，解決勞工過勞問題，並將性別平等教育日、婚姻平權日、國民體育日等彰顯進步、多元價值的假日加入討論，與社會妥善溝通。

時代力量今天與綠黨、台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡議連線、尊嚴勞動修法聯盟等團體上午在立法院群賢樓外舉行「增加國定假日，彰顯進步價值」記者會。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔指出，設立國定假日應有傳承國家歷史及重要價值的功能，透過節日訂定，有助於教育、團結國家的認同感，建立共享價值，將4月20日定為性別平等教育日，以及同性婚姻合法化通過的5月24日定為婚姻平權日，可做為深化同志與多元性別議題關注的節日。

性別平等學生倡議連線成員戴靜茹說明，把4月20日定為性別平等教育日、3月8日國際婦女節，或9月3日勞工工殤紀念日，這種紀念女性在經濟、政治及社會勞動成就的日子，才能反思過去的去威權、解構父權的節假日，如何保障未來勞動權及勞動平權的可能，落實在工作生活中獲得應有的尊重與支持。

桃園市產業總工會理事、華航空服員許嘉倫提到，台灣可以效法日本，增訂國定假日讓國民可以確實放假，身為女性，希望未來增定國定假日可以更多元，包括4月20日的性別平等教育日，或是5月24日的性別平權紀念日。這對於促進性別平等、多元教育及女性地位都有很大幫助。

尊嚴勞動修法聯盟代表葉瑾瑜談及，應該利用這次機會，讓國人一起思考如何讓國定假日變得更有意義，包括7月15日的解嚴紀念日，或4月7日的言論自由日，一個國家重視的社會價值，應透過國定假日放假方式，是最能落實到人民日常生活中，與最能傳承紀念意義的方式。

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台灣綠黨發言人王彥涵表示，台灣雖自詡性別平等，但事實上男女同工不同酬仍為常態，應將三八婦女節列為假日，凸顯該節日的起源包含了縮短女性工時的訴求。此外，也將把3月第4個星期六的「關燈1小時」節能減碳行動，改為關燈減碳日，展現政府淨零碳排的決心。

時代力量黨主席王婉諭強調，時代力量從2016年開始，一直都繼續維持7天假，希望這次立法後，全國的勞工都能有更多國定假日可以放，也呼籲立法院，國定假日法不但是減少勞工過勞的重要第一步，更是台灣社會塑造共同價值與文化的難得機會。民間團體倡議的「性別平等教育日」、「婚姻平權日」、「國民體育日」等，都是彰顯台灣進步價值、促進國民生活品質的重要假日，立法院能好好與社會溝通，讓更多民間的聲音進到討論的過程。（編輯：張若瑤）1140326