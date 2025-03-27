台灣護照排34名 林佳龍：續爭取免簽自動通關待遇

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）根據最新2025「恒理護照指數」，台灣護照名列34名、可免簽通行139個旅遊目的地。外交部長林佳龍今天在社群媒體表示，台灣護照愈來愈好用，將持續向他國爭取互惠免簽以及自動通關待遇。

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）滾動式公布2025「恒理護照指數」，3月最新排名由新加坡蟬聯榜首，可免簽通行193個旅遊目的地，日本居次，可免簽通行190個旅遊目的地，台灣則排在34名，可免簽證通行旅遊目的地為139個。

對此，外交部長林佳龍下午在臉書發文肯定，「比去年又進步一名」，台灣護照愈來愈好用，相較排名60的中國護照僅能免簽前往83個國家；未來外交部會持續提升台灣護照在國際的便利性，讓民眾可以一本護照全球走透透。

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林佳龍說，近年來台灣的國際地位愈來愈重要，而台灣人在海外觀光旅遊展現高素質，讓愈來愈多國家歡迎台灣人到訪，進而提供免簽證、落地簽證或電子簽證的便利措施，泰國去年就給予台灣護照免簽優惠。

林佳龍也提及，美國、韓國、澳大利亞、義大利、德國、新加坡及馬來西亞等國家提供自動通關（e-Gate）服務。台灣要繼續擁抱世界，外交部會持續努力與各國洽談免簽措施，並爭取更多國家基於互惠開放使用e-Gate。（編輯：翟思嘉）1140327