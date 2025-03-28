江和樹爆卸任主委被要求簽離職 周榆修公開致歉

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（中央社記者郭建伸台北28日電）卸任的民眾黨台中市黨部主委江和樹抨擊中央黨部要求他們簽離職聲明，根本是糟蹋人。民眾黨秘書長周榆修今天公開致歉，表示督導業務的副秘書長黃成峻已自請處分，並要求未來表格與用字要更精細。

民眾黨日前公布新一波地方黨部主委名單，包含台中市黨部主委、議員江和樹等人都卸下主委一職。但江和樹昨天透過直播抨擊，指中央黨部組織部傳來「員工離職聲明書」，不僅要求不得洩漏黨內秘密，甚至要求限時回傳，讓他直呼「需要糟蹋人到這種程度？」

對於江和樹抨擊，周榆修今天透過聲明及影片表示，對於表格上的疏失，負責督導組織部的副秘書長黃成峻已經向中央黨部自請處分，中央黨部會依照相關規定辦理。

周榆修表示，他要公開肯定所有卸任主委，在民眾黨遭逢困境時，站在第一線努力，一點一滴聚沙成塔，協助民眾黨穩定軍心，並強調要向全台各地勞苦功高卸任的主委致上最高歉意。

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周榆修表示，未來他將要求中央黨部同仁，在相關表格、語意及遣詞用字再次精細修正，並責成兩位副秘書長爬梳表格內容。

民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，江和樹過去擔任主委非常辛苦，成績有目共睹，但政黨有其制度，時間到了黨部主委就要換人交接；至於中間溝通過程造成誤解，中央黨部已發聲明，他也告誡中央黨部同仁，未來訊息傳遞時要更謹慎。（編輯：蘇龍麒）1140328