核電延役修法3/31審查 藍綠白下週將再戰

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院31日將排審攸關核電廠延役的「核子反應器設施管制法」修正草案，藍白呼籲政府正視錯誤能源政策，並對審查樂觀其成；民進黨團指出，在野黨只想速審速決、政治處理，屆時將嚴格審視條文。

現行核電廠運轉執照有效期限為40年，若要延長，需於規定期限內向主管機關申請換發執照。立法院教育及文化委員會31日將排審國民黨立委、民眾黨團所提的「核子反應器設施管制法」修正草案，雖然在野黨版本都主張延長核電廠運轉年限，但彼此略有不同，有立委主張是經主管機關確認安全無虞得延長至60年，也有版本明定每次延長運轉以10年為限。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委葛如鈞透過新聞稿指出，國民黨立委提出的修法版本參考國際做法，讓運轉中核電廠得經主管機關確認安全無虞後，延長運轉年限至最少60年，亦賦予已停機機組重啟機會，交由核安機關專業審查，符合法治原則與國際規範。

葛如鈞表示，目前仍未見到民進黨立委所提核管法草案，但核能不是洪水猛獸，正如和碩董事長童子賢所言，綠能、核能不能偏廢一方，民進黨立委不該缺席核能議題，呼籲民進黨立委下週提出修正動議一同參與審查。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，黨團對31日排審核管法草案樂觀其成，但解鈴還須繫鈴人，當在野黨有胸襟幫執政黨清除法規障礙時，最後取決的仍是民進黨政府，並盼總統賴清德能聽進去童子賢呼籲，別再守著意識形態及錯誤能源政策。

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民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，國民黨團除了意圖鬆綁核電廠40年的運轉年限，連申請期限也要放寬，國會對核電存廢保留相對開放討論空間，民進黨團期待核管法討論涉及安全與專業，而不是在野黨憑藉多數就要速審速決。

吳思瑤表示，民進黨團將嚴格審視條文，屆時將清楚表達對安全、專業的堅持，並聚焦在如何保持運轉超過40年核電廠的安全。（編輯：林家嫻）1140329