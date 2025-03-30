新竹宣講 黃國昌：賴政府要給柯文哲最基本醫療公道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）民眾黨主席黃國昌今天說，前主席柯文哲身體不適，大家心情都很沉重，賴政府要給柯文哲最基本的醫療與公道；民眾黨立委陳昭姿指出，戒護就醫沒辦法完整照顧柯文哲，因此採自費延醫，這是基本醫療人權。

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，第2場次今天在新竹登場。黃國昌偕黨公職、停職中的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠，以及國民黨立委鄭正鈐與謝龍介、新竹市議長許修睿等人出席。

北院裁定續押柯文哲，但柯文哲日前傳出血尿與腎結石狀況，昨晚6時40分柯文哲身體不適，因屬健康高風險個案，北所晚間9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回北所。

民眾黨立委陳昭姿在宣講致詞時表示，健康權是基本人權之一，是生存權的延伸，具體作法跟實現就是醫療人權；目前戒護就醫沒辦法完整照顧柯文哲，還有一種方法是自費延醫，「很多人說這是特權，哪來的特權？這是基本的醫療人權」。

陳昭姿說，醫療小組正式成立，由柯文哲的老師、前台大醫院醫師謝炎堯擔任召集人，隨時可以開始運作；司法人權部分大家一起努力，後續面臨的挑戰越來越多，但有信心能度過。

民眾黨立委黃珊珊表示，只要在中華民國台灣，人權都該受保障，還沒被定罪的人應無罪推定。她歷經3任台北市長，柯文哲是她看過最認真、勇於任事、解決問題的市長；司法人權不應因人而異、政治辦案，更不應該顏色不同，就受到不同對待。

黃珊珊說，高虹安也受到一樣的迫害，民眾黨執政的2個縣市都受到這樣的對待，大家要繼續守護台灣、司法改革，堅持公平正義，等柯文哲清白地回來，告訴大家台北市的執政沒有問題。

黃國昌在活動最後壓軸登場，他指出，新竹是柯文哲的家鄉，也是台灣民眾黨的家鄉，相信柯文哲把每個市民都看成自己的家人，柯文哲的家人就是民眾黨的家人，柯文哲心繫新竹、熱愛新竹。

黃國昌表示，當柯文哲的自由正被賴政府關押，沒辦法幫自己發聲，最近柯文哲身體不適，大家心情都很沉重，但柯文哲在台北看守所裡，再難過、再憤怒，面對司法如此不公不義，柯文哲先前開庭時仍強調，沒有因此喪失對人世間的熱情。

黃國昌指出，民進黨執政下的司法、執政效能、保護台灣的意志、自我反省的能力以及守護民主的決心，都讓台灣人民沒辦法信任，他正式提出這五大不信任控訴，「大家要一起站出來，奪回這個屬於我們自己的國家」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌說，感謝關心柯文哲身體狀況的朋友，在現場舉牌說出大家共同的心聲，要給柯文哲最基本的醫療、公道；台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，守護台灣這個國家與下一代共同未來，民眾黨一定站在第一線，「跟專制、獨裁的民主進步黨，戰鬥到底」。

黃國昌表示，接下來不管是柯文哲的司法訴訟、捍衛台灣民主自由，還有很多工作要做，拜託大家記得柯文哲給大家的叮嚀，好好照顧自己、認真工作，這場偉大的戰役需要大家共同參與、為台灣一起站出來。（編輯：林克倫）1140330