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外交部預估五一勞動節申辦護照高峰 建議改期避人潮

2025/4/15 15:13（4/15 15:33 更新）
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外交部提醒，五一勞動節為申辦護照高峰期，請民眾考慮改期以避開人潮。圖為領務局申換護照收件櫃檯。（中央社檔案照片）
外交部提醒，五一勞動節為申辦護照高峰期，請民眾考慮改期以避開人潮。圖為領務局申換護照收件櫃檯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）五一勞動節為申辦護照高峰，外交部今天提醒，今年五一勞動節的前一天剛好是延長收件服務的週三，預估這兩個時段將湧入大量民眾申辦護照，可考慮提前或延後換照。

外交部今天發布新聞稿指出，每年五一勞動節較常湧現大量民眾利用此一假日時段申辦護照，申辦量屢創新高，而今年五一勞動節前一天適逢週三，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南與東部辦事處延長護照收發件服務時間到晚上8時，預計今年這兩個時段將湧現大量申辦護照民眾。

外交部表示，由於屆時申辦民眾可能需要等候時間較久，外交部提醒民眾可考慮提前或延後辦理換照。此外，外交部中、南、東及雲嘉南等辦事處目前都正常受理申換護照，請民眾可就近辦理，無需跨區送件。

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外交部說明，目前領事事務局每小時約處理120件申請案，外交部中部及南部辦事處各為50件，雲嘉南辦事處則為20件，申辦護照民眾可查閱領事事務局官網的「申辦護照/領取護照現場等待人數」推算可能等候時間（東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示數據），並事先備妥符合規格的照片，避免耗時久候。

外交部呼籲，首次申請護照民眾多利用戶政事務所提供的「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，非首次者除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學或旅行社送件，其他多元收件管道則包括上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」與「有條件式線上申換護照系統」，都十分省時便利。（編輯：張若瑤）1140415

圖為民眾到外交部領事事務局申換護照。（中央社檔案照片）
圖為民眾到外交部領事事務局申換護照。（中央社檔案照片）
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