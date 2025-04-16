加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資
首頁 / 政治
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響5/300
首頁 / 政治

政院：台美皆盼近期再次協商對等關稅

2025/4/16 13:42（4/16 14:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為行政院長卓榮泰出席產業座談會。（中央社檔案照片）
圖為行政院長卓榮泰出席產業座談會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）美國暫緩多國高額對等關稅90天，華爾街日報報導，美國將英國、澳洲、日本、韓國和印度列為首輪優先談判國家。外界關注台美談判進度，政院人士今天說，台美已於11日進行視訊會議，且都期待近期能針對對等關稅、非關稅貿易障礙進行後續協商。

美國對等關稅政策引起國際關注，行政院經貿談判辦公室日前曾證實，台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。

不過，華爾街日報報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名5國將被列為首輪優先談判的國家，包括英國、澳洲、日本、韓國和印度，台灣沒有在名單內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，政院人士指出，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，進行建設性對話，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見。

政院人士說，雙方也都有表達期待在近期內就前述議題進行後續協商，行政團隊會適時向民眾報告。（編輯：謝佳珍）1140416

#日本
#印度
#行政院
#美國
#英國
#對等關稅
#貝森特
#對台影響
貝森特
華爾街日報：美國打算藉由關稅談判孤立中國日官員赴美談關稅 韓美財長下週會晤討論貿易
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美關稅戰衝擊 立委點名難替代藥品盤點缺自費項
66
更多編輯台推薦新聞：