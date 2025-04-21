藍白在野領袖峰會 侯友宜：朝野應結束大罷免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北21日電）國民黨與民眾黨22日將舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，新北市長侯友宜今天表示，朝野應凝聚共識，結束大罷免、仇恨式動員，讓政局穩定，以快速因應世界變局挑戰。

侯友宜上午視察捷運三鶯線列車動態測試後接受媒體聯訪，被問及藍白在野領袖峰會將登場，是否向黨內提出建議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜說，「國家正處於內憂外患」，朝野應凝聚所有共識，尤其在野黨在彼此溝通下，回歸如何面對經濟、民生議題，也能快速與執政黨對話，結束大罷免、大對立、仇恨式動員，這才是大家的期盼。

侯友宜指出，人民不樂見在野與執政對立與衝突，希望回到常態，讓大家團結在一起；所以這次在野兩黨願意攜手合作，希望能快速結束政治動盪、不安局面，也希望執政黨、總統賴清德能放下、包容、尊重、多溝通，傾聽人民的聲音，讓政局穩定，面對世界變局挑戰能快速回應，讓人民可以過好生活，這才是大家衷心的盼望。（編輯：吳素柔）1140421