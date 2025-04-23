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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 政治

國民外交協會台南市會新館落成 外交部贈匾額慶賀

2025/4/23 11:40（4/23 11:51 更新）
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外交部政務次長陳明祺（左2）22日晚間代表外交部長林佳龍出席「中華民國國民外交協會台南市會」月例會，並致贈匾額。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月23日
外交部政務次長陳明祺（左2）22日晚間代表外交部長林佳龍出席「中華民國國民外交協會台南市會」月例會，並致贈匾額。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月23日
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（中央社記者楊堯茹台北23日電）國民外交協會台南市會新會館落成，外交部政次陳明祺22日出席該會月例會時，頒贈「鏈結國際 光耀台南」匾額致賀，並期勉共同實現「人人都是外交官」的理念。

外交部今天上午發布新聞稿指出，外交部政務次長陳明祺22日晚間代表外交部長林佳龍出席「中華民國國民外交協會台南市會」月例會，會中特別頒贈匾額慶賀台南市會新會館落成，並鼓勵該會持續推動國民外交工作。

陳明祺致詞表示，感謝台南市會在推動國民外交上的不懈努力，積極與蒙古烏蘭巴托、韓國蔚山及亞美尼亞葉里溫姊妹會維繫情誼，去年年底更接待立陶宛朝聖之路協會訪團來台，並多次透過民間力量增進與駐台外交單位互動，公私協力共同實現人人都是外交官的理念。

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外交部指出，陳明祺此行頒贈題為「鏈結國際 光耀台南」的匾額予中華民國國民外交協會台南市會，期許會員們持續在各領域推動國民外交，共同壯大台灣的全球鏈結，讓世界看見台灣。

外交部說，將持續支持並鼓勵國內NGO參與國際事務，實踐林佳龍提出的「總合外交」以及人人都是外交官的精神，提升台灣國際能見度及良善形象。（編輯：林家嫻）1140423

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