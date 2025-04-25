陳駿季：未來美關稅若大幅調整 循程序爭取增加預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北25日電）行政院會昨天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模新台幣4100億元。農業部長陳駿季今天表示，農業部編列預算為180億元，用於對美輸出有直接或間接影響的產業，由於關稅尚未確定，未來若有大幅調整，將循程序向行政院爭取。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，陳駿季在會前受訪時針對特別條例中有關農業部分進行說明。

陳駿季說，這次因應美國對等關稅政策，農業部所編列的預算為180億元，以現在情況來看，所有錢應該用在刀口，特別是對美國輸出直接或間接有關及有影響的產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳駿季表示，現在評估看起來，應該是足夠的，但是，因為關稅現在還沒有確定，如果未來關稅還有一些大幅度調整的時候，還是會循程序去增加預算。

對於媒體提問，有關農漁業部分如何協助，陳駿季說，幫農漁民是農業部的責任，以現在的經費，未來如果不夠的話，還是會循程序來向行政院爭取。（編輯：林家嫻）1140425