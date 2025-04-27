朱立倫：凱道集會堪比紅衫軍規模 賴政府應檢討

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）國民黨主席朱立倫今天表示，對於總統賴清德破壞台灣人民團結、社會轉為對立，應提出罷免，人民的怒火在各角落展現；昨天凱道集會堪比紅衫軍運動的規模，賴政府應反省檢討。

朱立倫今天到花蓮縣吉安國小活動中心參加國民黨花蓮縣黨部舉辦的「反惡罷、戰獨裁」及黨籍立委傅崐萁問政說明會，同黨立委謝龍介、許宇甄、鄭天財及各級民代也到場聲援，近千人到場，有支持者延續昨天凱達格蘭大道「反綠共戰獨裁」集會的士氣，情緒激昂。

朱立倫指出，賴總統叫大家去天安門前抗議，他忘了自己是中華民國總統，全世界面臨關稅貿易戰，最緊張的是經濟問題，但賴政府卻搞大罷免，只會分裂台灣、搞鬥爭、拚政治，如何領導台灣向前。民進黨用「抹紅」來遮掩其治國無方，此時不站出來就是縱容獨裁者、毀掉台灣、毀掉民主，站出來罷免賴總統比打選戰更重要。

朱立倫說，立法院是監督的力量，賴政府不能選輸就想搞大罷免，立法院制衡、監督政府，全世界民主國家沒有任何一個國家做過這樣的事，這是民主的恥辱，連前總統陳水扁都說，韓國搞戒嚴的總統尹錫悅，一定很後悔，早知道學賴總統就好。

朱立倫說，他被內政部長劉世芳指定為非法集會「首謀」，另有謝龍介、國民黨發言人楊智伃共3人。而當天陪同的還有傅崐萁、鄭天財、許宇甄等多人，這種打著民主反民主、用司法手段打壓人民聲音、力量，是恐嚇不了朱立倫。他呼籲全台民眾都站出來，當對抗賴政府的首謀。昨天在凱道的活動，下雨澆不熄人民怒火，寒風吹不滅人民熱情，是紅衫軍運動時才有這樣規模。

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謝龍介會後接受媒體聯訪表示，用政治力介入司法，以司法當工具打壓在野黨、破壞民主，自己被列為首謀之一，「這是一個光榮的印記。」他希望賴總統懸崖勒馬，應凝聚的2300萬人民的團結，站在高位更應該包容不同聲音。

至於罷免傅崐萁的民團「微光花蓮」進入最後衝刺階段，二階連署書數量已破2萬4000份，已接近「安全」門檻，後續將成案進行罷免投票。對此，傅崐萁回應「一切尊重」。（編輯：李淑華）1140427

國民黨花蓮縣黨部27日舉行「反惡罷、戰獨裁」活動及黨籍立委傅崐萁（前右9）問政說明會，黨主席朱立倫（前右8）等人出席。中央社記者李先鳳攝 114年4月27日