全大運開幕 蕭副總統：運動開啟更多國際交流機會

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）114年全國大專校院運動會今天起展開6天賽事，晚間在長榮大學舉行開幕典禮，副總統蕭美琴出席宣布賽事正式開始，她說，運動賽事讓國家更團結，也開創更多與國際交流機會。

開幕典禮開場演出由十鼓擊樂團、斑馬人演劇團創意表演「全大運變變變」、台鋼雄鷹啦啦隊及海軍軍官學校鼓號樂隊接力演出，接著安排選手進場、升會旗、運動員與裁判宣誓、主聖火點燃與3分鐘煙火秀等重點儀式。

蕭副總統致詞表示，運動部將於今年成立，政府規劃更多創新國家體育政策，並持續挹注各種資源，提供多元良好運動環境，支持競技專業發展，成為選手最好後盾，也落實競技運動全民化，讓競技不只是運動賽事，也能形塑一種社會文化，同時提升競技運動普及化。

蕭副總統表示，歷年來有很多傑出運動選手在全大運賽事中脫穎而出，經過選拔、訓練，代表國家參加各項國際賽事，在奧運、亞運、世大運等國際競技賽事，取得優秀成績，期待今年參加全大運選手能承先啟後，在今年德國世大運賽事大放異彩，政府將持續當最選手堅強後盾。

她說，一個國家的實力，不是只有國防與經濟，文化與體育更是展現台灣實力重要方式，有人說，經濟讓一個國家強大，文化讓一個國家偉大，而她要說的是，體育讓國家更團結，因為有體育，有運動，也讓台灣有更多與國際交流的機會。

副總統表示，期待看到將近1萬名大專運動選手參與今年大專運動盛會，在過程中不斷挑戰突破自我，邁向巔峰。

教育部長鄭英耀表示，全國145校、9911名選手參加今年全大運，在21個運動項目角逐最高榮譽，全大運是國內大專運動員老將與新秀一起登場的頂級運動競技賽會，包括多名征戰奧運殿堂好手也都報名參賽。

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他說，全大運是選手訓練的成果檢視，與展現參賽實力舞台，期待選手們都能有出色表現，進而能在2025德國世大運賽場上奪取佳績。

本屆全大運今天起至5月2日展開6天正式賽事，競賽種類包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種。（編輯：蕭博文）1140427

114年全國大專校院運動會開幕式27日晚間在台南長榮大學舉行，副總統蕭美琴（前左）、教育部長鄭英耀（前右）等人出席共襄盛舉。中央社記者楊思瑞台南攝 114年4月27日