梅家樹主持訓練次長任職布達 期許強化國軍戰訓效能

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（中央社記者吳書緯台北2日電）參謀總長梅家樹上將今天主持參謀本部訓練參謀次長室次長郭俊德中將任職布達典禮；梅家樹強調，國軍當前訓練工作正處於轉型關鍵期，各單位皆走在改革的刀尖上，唯有全體官兵齊心協力，才能使軍事訓練與聯合作戰能力穩健提升。

軍聞社今天報導，任職布達典禮上午在博愛營區舉行，梅家樹宣讀布達命令後，郭俊德正式履任新職。

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梅家樹表示，郭俊德學、經歷齊全，具備完整的聯參經歷與領導能力，在以往的各項職務任職期間，都能以主動負責精神，全力完成任務，相信未來能在原有的基礎上，繼續提升國軍整體訓練成效與戰力。

梅家樹強調，當前訓練工作正處於轉型關鍵期，各單位皆走在改革的刀尖上，唯有全體官兵齊心協力，才能使軍事訓練與聯合作戰能力穩健提升，亦提醒全體官兵在工作上全力以赴之餘，也要關注個人健康與家庭，兼顧身心平衡，共創和諧的團隊氛圍。（編輯：張均懋）1140502