駐以代表李雅萍：台有權參與國際組織 不容旁國置喙

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（中央社記者賴素芬特拉維夫7日專電）駐以色列代表李雅萍接受Visegrád 24專訪，強調台灣捍衛民主的決心與戰略地位不可忽視，參與國際組織的正當性不容中國扭曲與干預。她呼籲民主國家團結聲援台灣，共同遏止中國對台軍事與法律戰，維護台海與國際秩序穩定。

李雅萍7日再次接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪時，引述美國已故名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）形容台灣猶如「永不沉沒的航空母艦」，凸顯其戰略地位極為重要。

她指出，台灣堅定捍衛民主體制，並獲得國際社會以具體行動強力支持，必將嚇阻中國進犯台灣的野心。她呼籲民主國家應公開譴責中國扭曲聯合國大會第2758號決議，意圖排除台灣參與國際組織的行徑。

李雅萍向專訪主持人、Visegrád 24創辦人湯普森（Stefan Tompson）剖析，中國對台灣持續施加軍事、經濟及法律戰等混合式威脅，近期更進一步逼近日本、菲律賓等鄰近國家，顯示其試圖改變區域乃至全球國際秩序。

她強調，台灣堅決抵抗境外勢力侵蝕民主運作，持續捍衛自由體制。台灣人民的未來應由自己決定，也應享有參與國際組織的正當權利，不容旁國置喙。中國刻意扭曲第2758號決議，對台發動法律戰，欲行併吞之實，但絕不會得逞，盼全球民主國家與台灣共同維護區域和平穩定。

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李雅萍進一步指出，台海是全球50%海上貿易的重要通道，台灣生產全球逾90%高階晶片及幾近全數的AI晶片，若台海爆發衝突，將對全球貿易與民主科技供應鏈造成極為嚴重損害，維護台海和平現狀是國際社會的共同利益。

Visegrád 24為全球知名媒體平台，擁有約130萬名定期追蹤者，閱聽族群遍及以色列、美國與歐洲多國。（編輯：張芷瑄）1140508