是否對核管法提覆議 吳思瑤：尊重行政部門研判

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（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院會昨天三讀修正通過核管法，賦予核電廠機組取得延役或重啟的法律依據，外界關注民進黨立法院黨團是否建議行政院提覆議。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，核管法被惡修後，行政部門是否提出憲法救濟程序，尊重行政部門的研判。

核三廠2號機17日除役，而立法院會13日三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人今天召開輿情回應記者會，針對媒體詢問在野質疑核電除役後電價會調漲、反對新台幣4100億元特別條例草案中的撥補台電1000億元等議題，作相關回應。

吳思瑤認為，藍白昨天聯手通過核管法修法，三讀時拿著「核電延役、凍漲電價」等牌子，這根本是兩碼事，真的要凍漲電價，就請藍白支持行政院所提4100億元特別條例及其特別預算，當中有1000億元用來撥補台電，協助台電正常營運，讓台電不會有漲電價的壓力與準備。

吳思瑤表示，真的要凍漲電價，最快速、最可行、最合理的方法就是支持4100億元特別條例及其特別預算，況且惡修核管法後，核三能否延役，還有相當的程序與評估。

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媒體追問，民進黨團是否會對核管法修法聲請釋憲，或是建議行政院提覆議。

吳思瑤說，行政部門是否提出其他憲法救濟程序，尊重行政部門的研判，包括當中是否有用立法權來影響政策的行政權限，有待行政部門在憲法層次上進行釐清，民進黨團尊重行政部門的評估，黨團還沒有跟行政部門就後續是否尋求救濟進行討論。（編輯：蘇龍麒）1140514