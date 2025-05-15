政院提平埔原住民族群身分法草案 明定取得、喪失身分條件

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決（西拉雅族釋憲案），行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，將送請立法院審議。草案明定平埔原住民族群定義與申請原則，並規範取得、喪失平埔原住民族群身分的相關條件。

行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，原民會透過新聞稿指出，憲法法庭111年度憲判字第17號判決認定，憲法所保障的原住民族應包括台灣現存的所有南島語系民族。凡仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。

原民會說，憲判要求政府於3年內透過修法或立新法，明確規範台灣其他原住民族的核定標準、身分要件及登記程序，因此提出草案。草案將送立法院審議。

草案明定，「平埔原住民族群」定義是指憲法增修條文第4條第2項第1款規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族；其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

「平埔原住民」則是指平埔原住民族群的個人，依法規登記取得平埔原住民身分者。

對於平埔原住民身分的取得，草案規範，父或母為平埔原住民，且符合下列各款規定之一者，得取得平埔原住民身分，包含一，取用父或母所屬平埔原住民族群的傳統名字；二，取用漢人姓名並以原住民族文字並列父或母所屬平埔原住民族群的傳統名字；三，從具平埔原住民身分之父或母的姓。

此外，非原住民經年滿40歲且無子女的原住民雙親共同收養，雙親之一具平埔原住民身分，且符合下列各款規定者，也得取得平埔原住民身分，規定包含一，當事人被收養時未滿7歲；二，取用或以原住民族文字並列具平埔原住民身分收養者所屬原住民族的傳統名字，或從具平埔原住民身分收養者的姓。

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但草案不溯及既往，在平埔原住民族群身分法施行前，未滿7歲的非原住民為原住民雙親收養者，不受前項雙親須年滿40歲且無子女規定的限制。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，多元族群為台灣社會的特色與驕傲，更是政府推動族群平權工作重要的事項，平埔原住民族在台灣歷史、文化的脈絡當中，具有相當重要的地位，為具體實現憲法保障原住民身分認同權及文化權，以及平埔原住民族群20餘年來正名的訴求，請原民會務必對社會大眾加強說明，共同建立多元、包容、開放的台灣社會。（編輯：林興盟）1140515