西拉雅族釋憲 原民會：擬採身分證登記制

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（中央社記者張雄風台北14日電）西拉雅族釋憲案確定原住民身分法部分違憲，要求3年內修法。原民會今天強調，未來平埔族可能採登記制，在身分證上註記，成為平地、山地原住民外的第三族群，不影響現有原住民族的權益。

西拉雅族釋憲案，憲法法庭10月28日判決原住民身分法相關條文與憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨有違，應於3年內修法或另定特別法。

立法院內政委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於原住民族委員會、原住民族文化發展中心部分。

民進黨立委羅美玲、湯蕙禎皆質詢，在釋憲之後可能增加約98萬的平埔族原住民，原民會的因應做法。

國民黨立委李德維質詢表示，相較於現在平地、山地原住民合計約58萬人，平埔族人數多近1倍，關心未來平埔族是納入平地原住民、或是有其他的方式辦理；是否會影響現有原住民族的參政權。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod答詢表示，未來修法的方向還會與各界溝通，包含平埔原住民的自我認同；認同和認定不一樣，認同是個人的意見表達，這部分都尊重個人意願；認定是與福利制定、參政權等有關，涉及修法。

夷將．拔路兒Icyang．Parod說，現行的原住民身分法只有山地、平地原住民有被認定的機會，按大法官的判決，應該讓其他族群也有被認定的機會；接下來並沒有限定要修原住民身分法或另立特別法，哪一種方案比較好，這3年內會考量。

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夷將．拔路兒Icyang．Parod指出，現在的原住民16族可以透過語言去辨認，戶籍謄本、戶口名簿都有註記；未來法規配套完成後，平埔族可能採登記制，如果確認意願就會在身分證上採取註記的方式，成為山地、平地原住民之外的第三族群。

夷將．拔路兒Icyang．Parod強調，修法是讓不在山地、平地原住民的南島民族，有機會被認定為原住民，現在山地、平地原住民權益不受影響。（編輯：管中維）1111114