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蔡明彥：國安局成立性平小組 全面檢討性平案

2025/5/21 11:11
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（中央社記者吳書緯台北21日電）國安局爆出性騷案，但國安局未設置性平專案小組引發立委關切。國安局長蔡明彥今天說，全面檢討性平案，不管是設立性平專案小組與建置心理諮商輔導機制等，將持續辦理，建立更友善職場環境，避免性平案件再發生。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議，國家安全局預算凍結案等24案，蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪。

媒體報導，國安局性騷案頻傳，但因性平專案小組需有外聘委員，考量機關性質不同，基於敵對勢力滲透吸收現實環境下，所以並無設立性平專案小組。國民黨立委馬文君為此不解凍國安局人事費預算，最後國安局修改規定，成立性平專案小組，才獲得馬文君同意解凍預算。

蔡明彥表示，國安局處理性平案件的主要原則，第一是依照相關法規處理。依照性平法規，一般性騷案的法律追溯期5年，權勢性騷案的法律追溯期為7年，所以在5年或7年內，有受害人提出法律申訴，國安局所有的處理過程，法律程序、步驟都要完備，才有辦法禁得起後續的法律檢驗。

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蔡明彥表示，第二部分是在處理過程中，國安局會依照當事人，特別是被害人的意願做必要處置，所以在約談過程，被害人對於國安局內包括相關主管的處置，被害人認為都有依照需求進行處理，並沒有外界提到「包庇」的問題。

蔡明彥說明，第三，發生性平案，國安局必須全面檢討，檢視有無再策進的作為，所以不管是性平專案小組的設立，或是其他包括法律、心理諮商輔導機制的建置，國安局會持續推進，建立一個更友善的職場的環境，避免這些性平案件一再發生。（編輯：萬淑彰）1140521

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