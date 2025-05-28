加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

綠委指因大罷免撤案不在籍投票 王鴻薇：在野合推新案

2025/5/28 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中台北28日電）民進黨立委林楚茵表示，國民黨立委王鴻薇27日在立法院程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，是「大罷免治百病」。王鴻薇今天指出，未來在野黨會密切合作推動不在籍投票的修法，所以先暫時撤案。

立法院程序委員會今天開會，排定6月3日院會議程。報告事項部分，王鴻薇提案撤回不在籍投票法草案；討論事項部分，經表決後將國民黨立法院黨團所提，建請院會決議「儘速邀請行政院長率同相關部會首長就『我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜』乙案向立法院提出專案報告」等15案納入。

林楚茵先前在臉書表示，王鴻薇在程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，「一句話，大罷免治百病」，讓國民黨團總召傅崐萁低聲下氣為民眾出遊送車，也讓王鴻薇縮手高度爭議的提案。

林楚茵說，國民黨可以縮了一時，假不了一世，即使撤案，國民黨、台灣民眾黨還是聯手第422次擋下國安法案，若大罷免沒過，傅崐萁、王鴻薇只會變本加厲要回來。國會亂象不只是擋法案、護權貴，更是親中勢力進逼的體現，因此刨根除害藍白的國會亂象，罷免親中藍委、「傅」隨小弟們是唯一正解。

google news透過 Google News追蹤中央社

王鴻薇今天在立法院受訪表示，這麼多立委提案、撤案，林楚茵卻只關心她。民眾黨立法院黨團日前提出不在籍投票的公投提案，很可惜最後未在23日前送出立法院，無法在今年公投，但有跟民眾黨團討論，在野黨會一起努力修法。

王鴻薇指出，之前她就針對不在籍投票提出修法草案，未來在野黨一定會密切合作推動修法，所以現在先暫時撤案，之後會再重新提案。（編輯：萬淑彰）1140528

王鴻薇
地方一般性補助款遭刪 藍批違法濫權籲政院懸崖勒馬司法院預算凍結10案2.4億 立院司委會全數解凍
林楚茵
中國公司賣黃牛票給台灣粉絲涉逃稅？ 財部2週交報告陸委會：20餘位台灣藝人涉唱和中共 正進行調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：