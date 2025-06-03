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印度茶在台飄香百年 印度代表：奠定雙邊合作基礎

2025/6/3 17:37
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）印度台北協會今天舉行印度茶引進台灣百年慶祝活動，印度台北協會會長葉達夫表示，茶連結不同文化與心靈，更深化印度與台灣相互理解，為台印經貿、文化等各領域合作奠定堅實基礎。

印度台北協會發布新聞稿表示，印度台北協會下午與台北市迎新會舉辦「從阿薩姆到阿里山–慶祝印度茶在台灣百年飄香」文化交流活動，慶祝印度茶引進台灣超過百年的歷程，在茶香中見證雙邊人民日益緊密的情誼。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞時表示，印度是全球第2大茶生產國，並位列全球5大茶葉出口國。茶作為全球共通的語言，連結不同文化與心靈，更深化台印人民的相互理解，為未來在經貿、文化等各領域的合作奠定更堅實的基礎，共同開創更繁榮的未來。

印度台北協會會長夫人Shital Yadav則說，早在1923年，台灣農業部門便引進印度阿薩姆茶樹，成為台灣紅茶產業的原點。南投日月潭成功創造出享譽台灣的阿薩姆紅茶新風味。台灣茶業多樣成就與印度茶葉息息相關，展現兩地在農業科技與文化交流上的深遠影響。

台北市迎新會理事長廖婉如也強調，很高興能與印度台北協會攜手，透過茶香為台印文化外交寫下新的新篇章。這也證明文化在連結人心、促進彼此理解上的強大力量，這正是台印關係不斷深化的關鍵。

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印度台北協會表示，活動展現茶在印度日常的核心地位，從家中品茗到街邊「chaiwalas」（奶茶小販），茶不僅美味提神，更能開啟一日思緒，正如印度俗語「Chai peene ke baad hi dimaag chalta hai」（一杯入魂，思緒泉湧）。這也與台灣「手搖飲」文化相互輝映，印證「奶茶聯盟」所象徵的印台文化親近性。

印度台北協會提及，活動還有印度文化體驗，包括專業講師示範印度香料奶茶（Masala Chai）製作，還有台灣不常見的克什米爾粉紅奶茶（Kashmiri Pink Chai）及大吉嶺獨特的「霜茶」（Frost Tea），展現印度茶葉多元面貌。另有創新的印度香料可樂（Masala Cola）也為台灣民眾帶來另類體驗。（編輯：萬淑彰）1140603

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