蔡其昌、何欣純罷免案 罷團：不再推進送件

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（中央社記者蘇木春台中5日電）罷免民主進步黨籍立法委員蔡其昌、何欣純2階連署明天截止送件，但罷團今天發布聲明表示，陸續有多名志工遭司法單位約談調查，決定不再推進送件程序，呼籲檢調辦案同一標準。

罷團發言人Max說，這不是對罷免目標的妥協或不信任體制，只是不願將珍貴民間力量與熱情消耗於鬥爭環境，也不願讓屬於人民的行動成為政治清算犧牲品。

Max表示，連署啟動後，多名志工陸續遭司法單位約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾卻步，不敢再挺身而出，志工人力短缺，行動嚴重受阻。他呼籲檢調辦案應同一標準，而不要只辦藍不辦綠；對台灣民主還是充滿信心，民主不會在一次暫停中消失，更不會一時打壓而退卻。

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台中市第7選舉區選出的何欣純表示，民主是台灣最寶貴資產與全民最大共識，而罷免是人民權利與公民社會力量展現，絕對尊重並遵從民意，感謝選民託付，她將繼續為台中與台灣努力。

蔡其昌（台中第1選區選出）辦公室副執行長林俊裕說，中國國民黨推罷免一開始就充斥諸多問題，包括抄名冊、嚴重造假與死亡連署等違法爭議，挑戰民主制度，嚴重消耗社會信任。任何民主行動都應建立在合法、理性及公正基礎上，團隊將持續以具體行動與政績，感謝鄉親認同與支持。（編輯：李明宗）1140605