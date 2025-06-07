卓榮泰訪視屏東勝利星村 周春米盼中央挹注經費

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）行政院長卓榮泰今天在屏東縣長周春米陪同下，走訪再造歷史現場計畫成果屏東勝利星村。周春米指出，屏東一般補助款大減，許多縣政推動有賴中央支持，盼中央挹注經費。

屏東勝利星村在中央與地方共同合作下，近年逐步完成歷史建築修復，並引進多元品牌進駐營運，打造成全台面積最大遺構公園，帶動文化觀光效益。

卓榮泰今天在周春米陪同下參觀勝利星村，走訪包含創意餐飲品牌「必勝烘焙研製所」、榮獲文化部百大文化基地的獨立書店「繫。本屋」，以及由一群熱愛表演的故事媽媽經營的「貓頭鷹劇聚」。

周春米表示，受到立法院刪減總預算影響，屏東縣一般性補助款遭減新台幣52.5億元，盼卓榮泰協助解決，讓縣政推展無後顧之憂。

她說，除了勝利星村，在文化部支持下，屏菸1936文化基地場館明年全部完工，東港王船文化館啟用半年吸引50萬入館人次，恆春文化中心劇場館將於年底開館，從屏北到屏南4大文化場館，尚有許多縣政推動經費都有賴中央支持。

卓榮泰表示，立法院大幅刪減114年度中央政府總預算2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助。

他指出，當初立委大刪預算時，並未設想一旦中央政府陷入困境後，就無多餘經費補助地方，因此目前僅能依相關法律酌減地方補助款。不過中央對於地方該有的建設，以及中央與地方共同合作的建設，還是會努力做到。

卓榮泰對屏東文資活化表示肯定，他說，勝利星村將歷史場域結合文化、文創與多元產業，是再造歷史現場成功典範。

他指出，再造歷史現場計畫從1.0進入2.0有3大意義，首先是不只再造歷史現場，也要再造時代風華，具有時代意義。

其次是結合在地文化、青創、農業，讓更多人藉由這個場域認識在地人情風土。

最後是促進地方觀光，明年高屏二快動工，高鐵南延屏東案確定，交通便捷帶動觀光客，未來勝利星村發展可期。

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屏東縣政府文化處新聞稿表示，縣府獲中央補助9.6億元經費，陸續推動勝利及崇仁、得勝新村等眷村再造歷史場域計畫，分階段進行修復、整建，並透過招商、營運活化，園區目前已有百家品牌進駐營運。

文化處指出，根據前瞻觀光政策研究室公布數據，今年1至2月全台觀光遊憩區人潮統計，勝利星村逾200萬旅遊人次，擠進全台前20大觀光熱區，迅速躍升為國旅人氣景點，並帶動周邊商圈發展，年產值突破10億元。屏東將延續再造歷史現場2.0，推動更多元形式歷史場域，持續打造屏東城市名片。（編輯：戴光育）1140607