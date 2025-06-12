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總統：不法組織勾結境外勢力 是對民主社會挑釁

2025/6/12 11:47（6/12 12:16 更新）
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總統賴清德（圖）12日上午在內政部警政署出席114年警察節慶祝大會，賴總統致詞表示，面對新一代科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，打造安全、安心的治安環境。中央社記者張皓安攝 114年6月12日
總統賴清德（圖）12日上午在內政部警政署出席114年警察節慶祝大會，賴總統致詞表示，面對新一代科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，打造安全、安心的治安環境。中央社記者張皓安攝 114年6月12日
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（中央社記者劉建邦台北12日電）總統賴清德今天表示，掃黑打詐決心不退讓，有不法組織與境外勢力勾結，「這是對民主社會挑釁，更嚴重威脅國家社會安全」；黑道包裝成善心人士或政黨等，都要找出來依法處置，決不寬貸。

賴總統上午至警政署出席「114年警察節慶祝大會」，並於頒發模範警察後在致詞時做以上表示。

總統說，過幾天是615警察節，要代表國人向所有辛苦警察致上最深謝意，警察總是守在民眾最需要的地方，不論寒流及高溫颱風，或跨年夜及凌晨鬧區巡邏臨檢，警察堅守崗位，為民服務，透過真正的行動證明是人民保母。

賴總統指出，警察為維護治安，須面對各種衝突驚險狀況，且都全力以赴應對，令人欽佩。今年有28名模範警察與10名榮獲警察獎章的資深績優人員，警察工作包山包海遍布全國，恭喜獲獎員警脫穎而出，這份榮譽誠屬不易。

總統說，近年來，政府持續提升警察薪資待遇及增加勤務津貼，如去年大幅提高因公傷亡的撫恤，希望給警察和眷屬提供更多的照顧和保障；去年6月也首創警消勤務安全促進與事件調查會，探討勤務減量及心理健康，讓基層能表達意見，進一步改善執勤環境與提升安全。

賴總統表示，為加強照顧警察和眷屬，政府在新北市中和區興建首座警消社會住宅，預計今年完工，明年開啟申請入住，政府未來也會持續透過各項政策給警察更大的支持，運用更多資源在人力補足、科技偵察、裝備現代化，讓基層能更安全、更有效率的完成任務。

總統提到兩個方向希望與警察共同精進。他說，掃黑、打詐決心絕對不會退讓，更要增強投入，幫派絕對是許多犯罪根源及社會問題的核心，警檢調要加強合作，從根源打擊詐騙集團。

總統表示，近期有不法組織與境外勢力勾結，這些是對民主社會的挑釁，更是對國家與社會安全的嚴重威脅，無論掃黑或打詐，都要集結跨部會的力量，絕不姑息更不會放水。只要黑道假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，「都要找出來，依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸」。

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賴總統說，政府將持續提升警政服務與效能，警察工作繁重辛苦，維護治安同時更是每個家庭的「天」，應注意自身健康，平時精進訓練，執勤時注意安全，順利完成任務。

總統表示，面對新一代人工智慧（AI）科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，在保密、安全的前提，整合AI技術應用，如擴大運用無人機、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式。政府會以精準執法、科技應用與公私協作，打造安全、安心的治安環境。（編輯：黃名璽）1140612

#新北市
#警政署
#警察節
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