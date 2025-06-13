卓榮泰呼籲業者當「出口國家隊」 擦亮MIT招牌

（中央社記者葉臻桃園13日電）行政院長卓榮泰今天表示，美國重視違規轉運議題，相信台灣在經濟安全上做得更徹底，絕對有利於與美國談判；呼籲業者一同當「出口的國家隊」，擦亮MIT的招牌、打擊冒牌。

卓榮泰下午至遠雄航空自由貿易港區視察財政部關務署臺北關防杜違規轉運情形致詞表示，美國新的關稅政策是為了解決財政赤字、貿易逆差，另外就是經濟安全，所以美國對於全世界違規轉運、洗產地、低價傾銷非常重視，而台灣政府在經濟安全這個議題上，跟國家政策幾乎一模一樣；今天做這樣的工作，是在國家的政策需要底下，也是在符合跟美國談判過程當中，台灣希望取得一個更有利的談判位置。

卓榮泰說，就算沒有關稅的貿易議題，台灣在經濟安全、違規轉運以及洗產地這個問題上，也要投入相當大的人力財力去做全面防範，他相信在談判過程當中，台灣對於經濟安全這個議題能夠做得更徹底，絕對有利於雙方交涉。

卓榮泰指出，5月7日起，經濟部要求出口入出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，現在看起來廠商是極力配合；在違規轉運洗產地這個經濟安全的課題上，希望產業界能配合遵守政府政策，能夠更自律，將產業、產品的形象跟國家的形象列為第一，擦亮MIT的招牌、打擊冒牌。

卓榮泰也說，在美國關稅政策出來之後，政府率先提出的是對產業的支持，也進行了多項評估，現在是新台幣930億元對產業直接的支持，在加上1000億挹注台電，也是對未來穩定產業成本上面的支持。

卓榮泰表示，今年的5月台灣的出口貿易值達到517億美元、創史上單月新高，可見大家在貿易政策還沒有穩定之下，有很多應變的措施；根據行政院秘書長龔明鑫預測，今年的出口會達到5500億美元，現在行政院跟各部會都強力遵循，希望把台灣經濟推向新高。

卓榮泰也說，如何贏得全世界對台灣的信賴、美國跟台灣高度的合作，以及保護本國本地的廠商在產業上的安全、競爭力上，都需要像今天這樣，把違規轉運洗產地的工作徹底完成。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰表示，會成立強化違規轉運的查核小組，絕對要做到疏而不漏，相信這樣的措施做下來，台灣會更有信心取得國際上的信任，重要的是要保障守法的廠商，強力打擊不法分子，讓國內各產業能夠在政府所提出的合規制度底下，一同當「出口的國家隊」，同時走向國際，讓國際能夠更接受台灣這塊精緻的招牌。

卓榮泰也說，希望大家把自貿區當作能更高度信賴的地方，讓國人相信、讓國際信賴，建立國家的形象品牌，讓政府來跟世界各國來做對等談判的時候更強而有力，可以做到全世界希望做到的事情，甚至可以做到唯獨台灣可以做到的事情，站在地緣政治的第一線，肩負起經濟安全的防守責任。（編輯：方沛清）1140613