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InnoVEX新創展登場 規模年增2成創新高

最新更新：2019/05/29 09:34

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）與台北國際電腦展同期舉辦的新創展會InnoVEX今天起登場，參展團隊數比去年成長2成，創歷史新高，其中4成來自海外。

InnoVEX今天起連續3天在世貿一館舉辦，主辦單位之一台北市電腦公會表示，今年以新思維、新工程、新未來為展會主軸，針對人工智慧、區塊鏈、生物科技、物聯網、運動科技、智慧機械及新創生態圈等7個主題設立論壇。

今年InnoVEX吸引25國467組海內外新創團隊與會，參展團隊數較去年成長2成，創新高，其中4成來自海外。包括加拿大等12個國家地區也設立國家館。

今年InnoVEX新創團隊涵蓋人工智慧、物聯網與生物科技領域，推出包括用人工智慧協助影像辨識系統建模、癌症生物切片AI影像分析助手、腦電訊號壓力評估系統、智能迷你雲感測器裝置等。

此次展會InnoVEX論壇也同步登場，涵蓋7大主題，邀請超過40位海內外創投、專家與教授，分享創業趨勢、人工智慧科技化、生物科技、智慧城市和智會交通等應用

政府單位也強力支持InnoVEX展會，其中經濟部中小企業處規劃創世代主題館，規模達100個展位，帶領153組新創夥伴，展出物聯網和多項智慧領域創新創意。（編輯：鄭雪文）1080529

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