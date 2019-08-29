5G跨進故宮 中華電助陣11月登場

中華電信29日和故宮跨界攜手簽訂5G備忘錄。圖左至右為故宮院長吳密察、中華電信董事長謝繼茂、文化科技發展聯盟召集人施振榮。中央社記者江明晏攝 108年8月29日

（中央社記者江明晏台北29日電）放眼5G時代，中華電信今天宣布和故宮簽訂MOU，預計於11月將故宮正館2樓的210展間作為5G實驗場域，提供虛實整合互動服務，未來也將導入8K影像傳播和物聯網應用等。

中華電信今天和故宮跨界合作舉辦「領航5G時代-文化、科技相遇在故宮」MOU簽訂記者會，雙方預計於今年11月將故宮正館2樓的210展間作為5G實驗場域，提供虛實整合的互動服務，讓觀眾直接看見院藏珍貴文物背後的故事。

故宮與中華電信跨界攜手合作，今天聯合舉辦「領航5G時代-文化、科技相遇在故宮」MOU簽訂記者會，由故宮院長吳密察和中華電信董事長謝繼茂代表，並在文化科技發展聯盟召集人施振榮見證下啟動，雙方宣布將共同打造台灣博物館首例，發展全新智慧博物館，創造5G時代下的數位高畫質臨場體驗。

吳密察表示，故宮過去長期推動數位化的進程，從院藏文物典藏數位化，到配合新媒體詮釋、4G行動博物館等全新應用方式，將文物之美透過科技角度傳播到民眾手中，未來也希望把合作成果與應用推展到故宮南院。

謝繼茂表示，去年8月透過施振榮牽線，促成今天的簽約，雙方將共同進入5G垂直應用場域，以5G高速傳輸特性，導入AR擴增實境，觀眾戴上智慧眼鏡可以有臨場體驗，未來希望促成故宮成為世界級的智慧博物館。

施振榮表示，「台灣不缺人才只缺舞台」，因此必須不斷地搭舞台，希望年輕朋友能用現有文化內容和科技技術發展出很多新的應用和體驗。

未來故宮預計陸續加深擴展5G應用，以推動展覽場館革新，建立文化科技示範應用，應用層面將延伸至8K影像傳播、物聯網應用等，持續引領國內博物館科技相結合。（編輯：李信寬）1080829