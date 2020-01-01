強化數位治理 國發會拚年底提開放資料專法草案

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）國發會今天表示，已開始研議開放資料專法，預計在今年年底提出專法草案，期盼藉由法律位階提升，強化數位治理、活化資料應用。

國發會今天透過新聞稿表示，已開始研議開放資料專法，預計在今年年底提出專法草案，期盼藉由法律位階提升，串連新興科技及活化資料應用，強化數據驅動創新及數位治理。

國發會指出，台灣目前開放政府資料是由行政命令規範，已納入機器可讀、開放格式、開放授權等關鍵概念，規範行政院及所屬各級機關。

國發會表示，已經參考歐盟、美國、日本及韓國等國資料應用相關法國，針對專法型態、規範主體、高價值資料類別及公務人員免責及獎勵等議題進行研析。

國發會近年推動政府資料開放極大化政策，舉例來說，像是內政部開放數值地形模型，可以將玉山群峰、太魯閣峽谷等以立體圖、3D列印模型呈現，也有業者用來計算電信訊號受地形影響情形，供電信業者設置補強設備參考；金管會則應用政府資料開放平台，將房貸與產業財務相關資料加值運用，便捷民眾查詢核貸條件。

為了提升資料品質，國發會與各機關優化資料品質，根據國發會統計，已開放4萬3700筆資料，資料取得「機器可讀、結構化、開放格式」金標章的比率逐年攀升，2018年時僅有3%，截至去年年底已經突破73%，去年整體使用人次也較2018年成長25%。

國發會說，面對巨量資料運用與資料共享的時代，國發會已奠定極大化開放資料的基礎，擬訂專法時將參考國外作法，也會視台灣數位發展需求，完備台灣資料生態系，有信心成為政府資料開放的重要推手。（編輯：楊凱翔）1090101