電子追蹤系統資訊全都露 防疫與隱私權的兩難

（中央社記者蘇思云台北5日電）武漢肺炎全球確診人數攀新高，也傳出多起民眾自主隔離失聯趴趴走，各國政府紛紛祭出不同措施防堵；但日前韓國大動作在政府網站公開確診者「鉅細靡遺」的生活路線，意外引發個人隱私權保護與防疫取捨的論戰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，全球確診病例已經超過百萬件，由於病毒是以長時間、近距離接觸為主要的傳染途徑，要如何及時斬斷病毒傳播鏈，成為防疫重點。

韓國因為有2015年MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）疫情經驗，曾修改防疫相關法律，因此，這次在武漢肺炎防疫期間，韓國政府整理出確診案例的外出路線和細節，包含到過的餐廳、去過哪間電影院等，甚至整理成數位日誌，公布在韓國政府官網。

不過，超詳細足跡公布後，卻也導致有心人士特意肉搜，個人隱私蕩然無存，若在韓國搜尋引擎鍵入確診病例編號，搜尋結果還會跳出「編號-詳細資料」、「編號-照片」、「編號-家庭」，甚至「編號-外遇」等字眼，雖然無法直接對應到明確個人，但也可能遭到網友直接的評論與砲轟。

台灣中央流行疫情指揮中心目前堅持不公開確診者相關行程細節。指揮官陳時中認為，疫調公開不管是對個人、醫院、診所，都會傷害更大，疫情一天一天在變，萬一疫調有可能性的人，因為怕被公開，晚個兩三天才講，或是去過的地方不肯講，「造成防疫破口、疏漏，划算嗎？」。

不過，為了防止民眾自主隔離卻失聯趴趴走，台灣2月初上線的「電子防疫服務平台」，其中包含「電子圍籬智慧追蹤系統」，系統透過基地台偵測居家檢疫者、隔離者的手機訊號，來判斷是否離開住家範圍，若違反規定，可能裁罰新台幣20萬到100萬元。

打開系統，可以看到地圖上出現一個個居家隔離者的紅點分布，行政院資安處簡宏偉雖然強調，系統平時沒人監控，只有離開範圍時系統才會跳出警示。依法串接個人資料與足跡，看似有理，但資料怎麼處理、手機只要開機就都能即時掌握行蹤，也成為部分民眾擔憂被「老大哥」監控的恐懼。

電子追蹤做法目的雖然是為了防疫，但日前國民黨籍立委魯明哲提出質疑，電子追蹤作法是否侵犯個人隱私權，也有學者擔憂，現行法律解釋會不會無限上綱，「甚至推到極端一點來說，能不能限制明天起全台灣民眾連續14天都必須待在家裡？」

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前在立法院備詢時表示，檢疫手機的定位作法，主要是依據「傳染病防治法」和「個人資料保護法」，雖然「個人資料保護法」受憲法及法律保障，但在防疫的非常時期，可以做合理的使用與限制，並不違反憲法。

部分居家檢疫者受訪時也表示，雖然檢疫期間只能在家很無奈，但因為從疫情嚴重的國家回來台灣，願意接受「電子圍籬智慧追蹤系統」追蹤。

不過，台北大學法律系教授李榮耕認為，雖然民眾可能贊同這樣的做法可以防疫，但嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條，或是傳染病防治法第7條，法律條文明確性都不足。像是「為防治控制疫情需要」、「必要之應變處置或措施」都非常抽象，無法知道哪些情境、哪些人有權利跟電信業者調取資料，進行電子監控。

李榮耕認為，政府應該要對特別條例修法，讓法條更清楚，透過更細膩的立法，在法治原則下，仍然可以保護個人生命與健康。另一個方式是由總統發布緊急命令，明確討論能不能使用電子監控。

台灣人權協會副秘書長何明諠也提醒，雖然電子追蹤系統用在居家檢疫者身上可能「相對」有正當性，但如果擴大到被檢疫者，過去所有接觸者的行蹤都要追蹤，「這可能就太超過了」。

何明諠以刷健保卡可以看到明確國家出國史為例，因為疫情初期各國還有警戒程度區別。「但現在所有國家都算疫區，是不是可以考慮改為知道有無出國史就好，不用詳細到國家別」；他建議考量修法，才能確保防疫措施哪些可以做、能不能定期檢視以及日後的退場機制。（編輯：林孟汝/林淑媛）1090405