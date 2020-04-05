居家檢疫關懷 里長擔心標籤化不敢踏進大樓

（中央社記者王承中台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，為防止社區傳染，里長、里幹事成為政府防疫第一線，24小時on call進行居家檢疫關懷。有些里長這段期間連大樓都不敢踏進，因為只要里長到了，住戶都成驚弓之鳥，可見對疫情的恐慌。

武漢肺炎疫情自農曆春節爆發至今，仍無趨緩跡象，面對疫情防治，政府祭出居家隔離、居家檢疫及自主健康管理等措施，希望能避免發生的社區傳染，降低爆發大規模感染的可能，最基層的村里長及村里幹事，與國境的移民官及醫護人員一樣，成為政府防疫的最前線。

隨著武漢肺炎在歐美大爆發後，中央流行疫情指揮中心自3月19日宣布，入境一律居家檢疫14天，居家檢疫的人數大幅上升，全台居家檢疫人數一度高達約5萬人，且多集中在六都地區，人數最多的是台北市，曾達到1萬人。

面對居家檢疫，村里長及村里幹事都會在檢疫者抵達檢疫場所後，進行訪視，確定住址及電話沒有問題，並提供包含口罩、酒精、消毒水等防疫物資，隨後每天撥打兩通電話，確定檢疫者是否在家及健康狀況。若是單獨檢疫者，里長、里幹事還要幫忙採買食物、丟垃圾等事務，幾乎是隨call隨到，工作量非常繁雜，就怕檢疫者外出，造成社區傳染。

台北市不具名里長表示，每天光是進行電話聯絡，就要大約一個多小時，若打電話兩次不接，就會通知警方到場。最常碰的狀況就是檢疫者沒接電話，等到警察、里長或里幹事跑到現場去找人，才發現檢疫者只是睡著了，讓大家虛驚一場。

一名中山區里長指出，為避免檢疫者利用每日兩通電話的間隔偷跑出去，他和里幹事也會不定期抽空去訪視，但也無法做到滴水不漏。他建議，政府把各社區管委會納入防疫人力，透過社區監視器即時掌握檢疫者動態，彌補基層人力不足的問題。

另一名中山區資深里長表示，武漢肺炎疫情發生後，里民都非常害怕，居家檢疫或居家隔離者難免被排斥。

他說，這也是他當里長以來，第一次都不太敢去大樓。因為只要里長到了，大樓內的管委會與保全人員都會很惶恐，認為社區或大樓內有感染肺炎的人，就會詳細追問，造成他很大的困擾。因此，收到通報後的第一時間，他不敢直接去找人，先用電話聯絡表達關心，再透過視訊，了解居家檢疫者的最新狀況。

居家檢疫依規定都要訪視兩次，有設管委會的大樓，里長就請里幹事去，理由就說找朋友，直接上樓。

還有民眾看到鄰居到機場接人回家，馬上通報，希望從機場回家的人與接送者都要居家檢疫，人人像驚弓之鳥。里長必須向里民解釋，誰該居家檢疫、誰該隔離，政府都會通知，不是里長叫誰隔離就隔離，這部分要花很多時間溝通與說明。

民眾被列入居家檢疫名單如何取得？里長指出，一開始要兩三天的時間，後來幾乎是同步，大概幾個小時就會收到，一收到名單就要積極找人，先打電話，有時候填錯電話號碼，趕快請警方協尋，防疫不能鬆懈。

里長表示，台北市居民水準都不錯，居家檢疫者都會安分守己在家裡。

另外，由於里長、里幹事會幫忙檢疫者進行必要生活物資的採買，再向檢疫者收取現金，也有里長抱怨，若檢疫者是無症狀感染者，在收取金額時，極有可能被傳染，造成防疫破口。里長們建議政府應先撥款採買，待檢疫者14天後，再以匯款的方式結清，避免里長、里幹事與檢疫者近距離接觸。

對於執行居家檢疫關懷，內政部日前初步規劃村里長、村里幹事服務4個以下的居家檢疫者，基本補助新台幣2000元，每增加一個個案，就多補助300元到500元。（編輯：蘇志宗）1090405