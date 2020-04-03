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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎／居家檢疫違規挨罰未繳 落跑韓籍夫妻機場被攔

最新更新：2020/04/03 19:12
一對韓國籍夫妻違反居家檢疫規定，經高雄市政府衛生局各裁處新台幣15萬元卻未繳，2日在桃園國際機場要搭機離境時，當場被攔截。（中央社檔案照片）
一對韓國籍夫妻違反居家檢疫規定，經高雄市政府衛生局各裁處新台幣15萬元卻未繳，2日在桃園國際機場要搭機離境時，當場被攔截。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄3日電）一對韓國籍夫妻違反居家檢疫規定遭裁罰，經高雄市政府衛生局各裁處新台幣15萬元卻未繳，昨天在桃園國際機場要搭機離境時，當場被法務部行政執行署及移民署於機場成功攔截。

防疫資訊

行政執行署高雄分署今天表示，這對夫妻2月25日自高雄國際機場入境，違反檢疫隔離措施，經衛生局各罰15萬元，1日移送高雄分署執行。由於兩人早已離開飯店、行蹤不明，研判為躲避執行有逃匿之虞，移送執行當天就依法限制出境。

高雄分署昨天接獲內政部移民署聯繫，這對夫妻在桃機要搭機出境被攔下，聯繫桃園分署指派執行人員到桃機；執行人員檢視2人隨身物品，僅有現金1400元、6韓元（約新台幣0.1元）及在台採購名產一袋與隨身衣物，當場執行1000元，其餘酌留為生活費，並告知繳清罰鍰前，續依法限制出境。

這對夫妻稱已無資力負擔在台食宿，高雄分署協調駐台北韓國代表部派員協助安頓台北市某處所，台北分署已派員前往關懷居住現況並勸諭盡速繳清罰鍰。（編輯：李明宗）1090403

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