曾被預言疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰[影]

影片來源：PBS NewsHour（約38:40處開始）

（中央社紐約2日綜合外電報導）台灣這次的防疫作為屢次攻占外媒版面。美國公共電視網報導，由於兩岸地緣關係，美國約翰霍普金斯大學一開始預測台灣疫情可能是全球第2慘，但台灣用行動粉碎外界看衰。

美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）以長達7分鐘的影音報導，介紹台灣抗疫的「成功故事」，並用視訊方式追蹤訪問數名為躲避疫情，而從英國、澳洲返回台灣的公民。

主播在一開始介紹，台灣距離中國最近距離僅約130公里，且有數百萬人次人員往來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年在中國爆發後，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）預估台灣疫情的嚴重性可能僅次中國，成為全球第2慘。

但台灣用實際的防疫成果粉碎這一預測，截至4月1日，台灣只有329例，放眼全球，疫情比台灣慘重的國家與地區至少有80個。基於此一亮眼防疫成績，讓PBS探究台灣是如何辦到。

報導以視訊方式分別追蹤了2名自英國與澳洲回台灣的公民。自英國返台的Anna Lee在下機後一路連線PBS記者，讓外媒看見從踏入台灣國門那一刻起，政府的系列防疫措施。

Anna Lee在機場一開始就要申報健康情況，在主動告知機場人員她先前已感冒後，她又再度量了一次體溫，並進行新型冠狀病毒篩檢，接著搭與政府合作的防疫計程車，花80美元（約新台幣2400元）、費時3小時返家。

另一名3月22日自澳洲返台的Micky Du則以視訊方式向PBS展示14天自主隔離的生活情況，除會收到衛生福利部疾病管制署發送的簡訊、14片口罩，防疫人員也會到府關切。

報導指出，台灣用手機協助防疫，不僅可以掌握自主隔離者的行蹤，還開發了app讓民眾知道哪裡可以買口罩、庫存量，也可以透過app了解確診病例曾去過的地方，提高民眾防疫警覺。

報導訪問前衛生福利部疾病管制署署長郭旭崧。郭旭崧認為，2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）讓台灣學到教訓並提前為流行病做準備，以致能在中國宣布前就對疫情做出判斷，且醫院必須有30天的醫療用品庫存。

報導指出，台灣這次曾派2名醫生前往武漢，了解實際情況，並於1月20日成立了中央流行疫情指揮中心，最後還提到台灣超前部署的秘訣另包括「不相信中國政府，也不相信世界衛生組織（WHO）」。

前任美國在台協會處長司徒文（William Stanton）在受訪時說，世衛組織一直站在中國的立場講話，這反而讓台灣認為中國的疫情更加可疑，且中國不准台灣加入世衛，「這是很蠢的事」。（譯者：陳家倫/核稿：陳亦偉）1090402