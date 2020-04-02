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歐盟感謝捐贈口罩 外交部：Taiwan Can Help

最新更新：2020/04/02 12:51
歐盟執委會主席馮德萊恩2日代表歐盟公開推文，感謝台灣捐贈歐盟及會員國560萬片外科口罩。（圖取自twitter.com/vonderleyen）
歐盟執委會主席馮德萊恩2日代表歐盟公開推文，感謝台灣捐贈歐盟及會員國560萬片外科口罩。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

（中央社記者游凱翔台北2日電）歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）代表歐盟公開推文，感謝台灣捐贈歐盟及會員國560萬片外科口罩。外交部今天表示，將持續與歐盟抗疫，證明「Taiwan Can Help」。

外交部上午發布新聞稿表示，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於當地時間4月1日代表歐盟，公開推文感謝台灣捐贈560萬片外科口罩。外交部對此表示，台灣政府將持續與歐盟合作對抗新冠病毒，協助維護人民的健康，使疫情儘早結束。

外交部指出，疫情需要全球團結共同應對，台灣與歐盟為理念價值夥伴，尤其歐盟一向支持台灣參與WHO，在歐盟受疫情嚴重影響的時候，台灣及人民適時伸出援手，以實際行動支持歐盟，展現團結，不僅證明「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙（Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping）」， 也應驗「團結更強大（Stronger Together）」理念。

外交部表示，台灣與歐盟攜手抗疫，更能有效防堵武漢肺炎疫情的擴散，台灣在這次全球防疫相關作為上，除捐贈防疫醫療物資外，也與歐盟及其相關會員國在快篩試劑、疫苗及藥品等研發及防疫經驗等方面進行分享與交流。

外交部說，台灣期盼未來能與歐盟在防疫醫療物資的生產鏈上儘速展開合作、互通有無，以實際行動嘉惠雙邊人民。因為台灣深信，幫助別人，就是幫助自己，各國團結合作能促使疫情儘早結束。（編輯：蘇志宗）1090402

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