中國助歐美抗武漢肺炎 挨批是凸顯影響力花招

（中央社巴黎1日綜合外電報導）中國成功控制住國內武漢肺炎疫情後，已開始協助西方國家因應疫情危機，雖然中國這麼做責無旁貸，但有專家批評這類援助行動，認為只是中國為凸顯自身影響力的花招。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）延燒，歐洲各國和美國醫療系統面臨崩潰。中國近日對外提供數百萬片口罩，並派出許多醫療專家協助抗疫。

分析人士指出，中國大舉向外援助，除了要設法平息各界批評中國起初應對疫情不當的聲浪，在中國與西方各國之間，特別是中美間的大國角力戰升溫之際，這類援助行為也是一個作公共關係的機會。

北京聲稱國內疫情已獲得控制，且本土病例已趨近於零。相比之下，歐洲和美國逐漸成為疫情大流行熱點區，許多西方國家已實施封鎖措施來防堵疫情，並減輕醫療系統負擔。

世界各國政府忙於應對疫情之際，中國向包含歐洲聯盟（EU）國家在內的各國供應大量口罩及設備，另也派出專家提供協助。

奧地利、比利時、法國、匈牙利、義大利、荷蘭和西班牙都已獲得援助。

法國巴黎策略研究基金會（Fondation pour la recherche strategique）政治學家波恩達茲（Antoine Bondaz）指出，歐盟今年1月向中國伸出援手時，北京當局要求不要聲張，卻在全球陸續爆發疫情時，展開「史無前例的公關活動」，大肆渲染中國所提供的協助。

這起圍繞武漢肺炎疫情的意識形態之爭，代表中國和西方之間的緊張關係進一步升溫。在這之前，因為北京在南海強化軍力以及中國電信巨擘華為（Huawei）擴張版圖，中國和西方國家已多次出現爭端。

歐盟安全研究所（EUISS）的艾克曼（Alice Ekman）告訴法新社：「（北京）在國內或國際抓住每個機會，來展現所謂中國體制的『優越』。」（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090401